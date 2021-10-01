Esnafa vergi muafiyeti geliyor! AK Parti yasa teklifini Meclis'e sundu

AK Parti, pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen küçük esnafa vergi muafiyeti sağlamak için harekete geçti. AK Parti, 65 maddelik Vergi Usul Kanunun'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında vergi mükellefleriyle ilgili; esnaf, çiftçi ve bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, yeni yasama yılında Meclis'e sunulacağını bildirmişti.

240 BİN TL SINIRI

Düzenlemeyle berber, kuaför, terzi ve ayakkabı tamircisi gibi 1 milyona yakın küçük esnafın gelir vergisi kaldırılacak. Muafiyetten yıllık cirosu 240 bin liranın altında olanlar yararlanacak.

Meslek lisesi öğrencilerini ara eleman olarak istihdam eden işverene teşvik verilecek. Öğrenci başına 760 lira olan desteğin tamamını devlet ödeyecek.

Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti bin 200 liraya yükseltilecek, bu da devlet tarafından karşılanacak. Teşviklerle, iş garantili öğrenci sayısının 160 binden 500 bine çıkarılması planlanıyor.

Yeni ekonomik paketle, çiftçilerin kullandığı mazot ve gübre desteğinden vergi kesintisi de kaldırılacak.