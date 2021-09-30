Esnafa müjde! Flaş detay, 240 bin liraya kadar...

Yüz binlerce küçük esnafı ilgilendiriyor. 240 bin lira, 2022'de 250 bin liraya yükselecek. Esnafa cirosuna göre vergi muafiyeti geliyor. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifine göre, yıllık cirosu 240 bin TL’nin altında olan esnaf, gelir vergisinden muaf olacak. Teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde vergi mükellefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti olacak. Cirosu 240 bin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak." dedi.

AK Parti, pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen küçük esnafa vergi muafiyeti sağlamak için harekete geçti. AK Parti’nin, 56 maddelik düzenleme üzerindeki çalışmalarında sona geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde küçük esnafa gelecek vergi muafiyetine değindi. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü...

KÜÇÜK ESNAFTAN VERGİ KALDIRILIYOR

Küçük esnafın omzundaki vergi yükünün kaldırılması için bir çalışma yapıldığını belirten Selvi, 2022 yılında yürürlüğe gireceğini belirttiği yeni düzenlemeye ilişkin " Terzi, ayakkabı tamircisi, berber, kahvehane gibi basit usulde defter tutan küçük esnaf ile yıllık cirosu 240 bin liranın altında olanların gelir vergisinden muaf olması öngörülüyor." dedi.

Selvi, 240 bin liralık ciro oranının, 2022 yılında yeniden değerlendirme oranıyla 250 bin lira olacağına da değindi.

PAKETTE ÇİFTÇİ DESTEĞİ DE VAR