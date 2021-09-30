Esnafa müjde! Flaş detay, 240 bin liraya kadar...

AK Parti, pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen küçük esnafa vergi muafiyeti sağlamak için harekete geçti. AK Parti’nin, 56 maddelik düzenleme üzerindeki çalışmalarında sona geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde küçük esnafa gelecek vergi muafiyetine değindi. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü...
KÜÇÜK ESNAFTAN VERGİ KALDIRILIYOR
Küçük esnafın omzundaki vergi yükünün kaldırılması için bir çalışma yapıldığını belirten Selvi, 2022 yılında yürürlüğe gireceğini belirttiği yeni düzenlemeye ilişkin " Terzi, ayakkabı tamircisi, berber, kahvehane gibi basit usulde defter tutan küçük esnaf ile yıllık cirosu 240 bin liranın altında olanların gelir vergisinden muaf olması öngörülüyor." dedi.
Selvi, 240 bin liralık ciro oranının, 2022 yılında yeniden değerlendirme oranıyla 250 bin lira olacağına da değindi.
PAKETTE ÇİFTÇİ DESTEĞİ DE VAR
CNN Türk'ün haberine göre ise, Meclis'te yasama yılının açılmasıyla birlikte gündemde vergi kanunlarına ilişkin düzenleme olacak. 55 maddelik bir paket. Son hazırlıkları da tamamlanmış durumda. Meclis Başkanlığı'na da sunulacak.
Paketin içinde tarıma ve çiftçilere yönelik bir düzenleme de olacak. Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak.
İnternetten üzerinden para kazananlar özellikle Youtuber'lar için de düzenleme getiriliyor. Bu kişiler yayınladıkları videolardan reklam alarak pazra kazanıyorlardı. Vergi mükellefi haline geliyorlardı. Defter tutma zorunluluğu bulunuyordu. Defter tutma zorunluluğu da üzerlerinden kalkmış oluyor.