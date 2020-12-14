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Geri ödemesiz 750 lira kira, 1000 lira nakdi destek! Esnafa 3 ay boyunca...

14 Aralık 2020 Pazartesi - 20:31 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 22:16

Esnafa karşılıksız 3 ay boyunca nakdi ve kira desteği verilecek. Doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "806 bin vatandaşımız ile kısıtlamalar ile salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi.


Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaflar dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor. Bazı esnaf günü siftahsız kapatırken; kiralar işliyor, faturalar ise gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’nde kira düzenlemesi müjdesi verip, Kabine toplantısını işaret edince merakla Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalar araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak kira desteklerini açıkladı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası kurumlarla iş birliği  halinde ve onların belirlediği standartlar çerçevesinde salgınla mücadelesini  şeffaf şekilde yürüten bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri de hep bu uluslararası  uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır. Her fırsatta 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz  temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayeti telkin ederek, aşı geliştirme  çalışmaları başta olmak üzere konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından izleyerek  süreci yönetiyoruz. Aldığımız tedbirleri sadece ve sadece milletimizin hayatını,  sağlığını, geleceğini düşünerek belirliyoruz. Son kabine toplantımızın ardından  vaka sayılarındaki artışa ve hastanelerimizdeki doluluk oranlarına bakarak  kararlaştırdığımız sokağa çıkma kısıtlamalarının da bulunduğu ilave tedbirleri  milletimizle paylaştık. Bugünkü kabine toplantımızda, alınan tedbirlerin  sonuçlarını kapsamlı olarak değerlendirdik. Milletimizin tüm fertlerinin büyük  fedakarlığı ile uyguladığımız kısıtlamaların ve diğer tedbirlerin olumlu  etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu  mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir."
 
 "KDV indirimleri 1 Haziran'a kadar uzatıldı"
 
 Milletin fedakarlıklarına karşı şükranlarını, hayata geçirdikleri ve  geçirecekleri desteklerle ifade etmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, bu  çerçevede şu kararları paylaştı:  "Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz gayrimenkul  kiralarındaki stopaj oranının uygulanması süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.  Benzer şekilde, yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama  hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam  edeceğiz. Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız  konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok  sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de yine 1 Haziran'a kadar uzatıma  gittik."
 
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği  için hazırlıklara başladıklarını bildirerek, "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin  871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin  567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu  kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde  vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis  işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek  kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler  faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3  milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." diye  konuştu.
 
 "Esnafa 1 milyar 300 milyon lira kira desteği"
 
Esnafa kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre  belirlediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle  büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği  yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık  bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi  çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında  bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm  tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak  hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme  sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle erteliyoruz.  Bu ertelemenin  turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya  tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri  kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı  sağladık."
 
 
 
   
   
 
Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.
 
 

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