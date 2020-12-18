Esnafa hibe desteğinin kapsamı nedir? Esnafa 1000 TL destek ödemesi nasıl alınır?

Koronavirüs salgını nedeniyle esnafa 1000 TL destek ödemesi başlatıldı. Destek haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı Kabine toplantısının ardından açıkladı. Peki, Esnafa 1000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 lira destek hakkında merak edilenler…

Koronavirüs salgını ile ilgili tedbir kararları alınmaya devam ediyor. Salgın sürecinden olumsuz etkilenen kesimlere verilen desteklere yenisi eklendi. Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak, esnafın gelir kaybını talefi etmek için 1 milyon 239 bin 438 esnafa 1000 lira destek ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara yardım müjdesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla esnafa Esnafa 1000 TL devlet desteği verilecek. Esnafa hibe desteğinin detayları…

1000 LİRA KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan hibenin kimlere verileceğini de açıkladı. Erdoğan, "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır."" dedi.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ KAPSAMI

- Esnafa geri ödemesiz 1000 TL devlet desteği verilecek.

- Destek 3 ay süreyle verilecek.

- Taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.