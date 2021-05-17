Esnafa hibe desteği müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkanlık ettiği kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kabi duygularımla selamlıyorum.
Milletimizin ve tüm İslam alemizin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram edecediğimiz açıktır.
Ülkemizi de adeta esir alan salgına karşı verdiğimiz mcüadelenin amacı, 84 milyonun sağlığını korumaktır. Yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü bir ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. İnsanımız sağlığını her şeyin önüne koymak, milletimizin bize verdiği bir sorumluluktur.
Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.
Buna göre; sokağa çıkma kısıtlamasını hafta içi 21.00 ile sabah 5 saatleri arasında sürdüreceğiz. Şehirlerarası seyahatlar sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde serbestce yapılabilecek, diğer hallerde izne tabi tutulacak.
1 Haziran'dan itibaren başlayacak Kademeli normalleşmenin detaylarını ele aldık.
Ay sonuna kafdar olan süreçte daha da aşağılara çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin tredbirlerine hassasiyetle uyumunu önemle rica ediyorum.
Aşı tedariğine hız veriyoruz. Riskli grupların bir önce aşılanmasını sağlıyoruz. Salgından hep birlikte hareket edebilirsek kurtulabiliriz.
Bu konuda zamanında etkin ve tedbir önlemler almayan ülkelerin nasıl ağır bedel ödediğini biliyorsunuz.
Türkiye bedel ödemeden bu süreci geçirdiyse alınan tedbirlere ve milletimizin dirayetine borçludur. Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmaycağını ümit ediyoruz.
Bu vesileyle salgının başından beri gösterdikleri gayret için, sağlık çalışanlarına, mülki idare amirliklerine, jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum.
Salgın ve vakalar arttığında neden tedbir almıyorsunuz diyenler, tedbir alınınca neden kısıtlamaya gidiyorsunuz diyenlerin olduğunu görüyoruz.
Bu saygısızlıktır. Elini taşın altına koymayanların hesaplarının farkındayız. Biz sadece milletimizin sağlığını korumak istiyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır.
Hamd olsun. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı gayet iyi biliyor.
İnsanımızın hem işini hem aşını korumanın mücadelesini verdik. Bu süreçte, tarım, sanayi ve ihracatta en küçük aksama olmasın diye çaba gösterdik.
Kısıtlamadan etkilenen işletmelere destek adımlarının yanı sıra kredi kolaylıkları ve taksit ertelemeleri gibi her türlü kolaylığı gösterdik. Turizm sektörünü ayakta tutmak için ayrıca çabalık, çalıştık. Her kesimden vatandaşımıza ödemeler yaptık.
İnsanımızın hem sağlığını hem de işini aşını koruma mücadelesini verdik. Sanayi ve tarım üretiminde ihracatta en küçük bir aksamaya yol açmamak için de çalıştık.
Salgın döneminde dünyada büyümeye devam eden ekonomilerden biri olduk. Vergi ve primle ilgili attığımız bu adımların yanında, kredi kolaylıkları gibi her türlü kolaylığı gösterdik.
Önemli istihdam kaynaklarından olan turizm sektörünü ayakta tutmak için çabaladık. Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyara ulaştı.
Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Şimdi bir başka müjdeye daha geliyorum. 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık.
Bazı konvansiyonel medyada bu tür dezenformasyon yapanları görüyoruz. Bunlarda edep söz konusu değil. 1 milyon 200 bin vatandaşımız esnafa verdiğimiz destekten yararlandı.
Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon, işsizlik ödemesinden 1 milyonun üzerinde vatandaşımız faydalanmıştır. Bu desteklerin tutarı şimdiden 50 milyar lirayı bulmuştur. 5 milyonun üzerinde haneye nakit yardımı yaptık.
Tüm bu nakdi ödemelerin tutarı 134 milyar TL gerçekleşirken bu rakam hazarin sonu 181 milyar lirayı bulacaktır. Bugüne kadar 206 milyar lirayı bulan borç ertelemenin tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya ulaşacaktır.
İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.
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1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.
2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir.
Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz
Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik.
Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.
Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir.
Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.
Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.
Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz.
MİT'TEN PKK'YA OPERASYON
MİT Başkanlığımızın uzun süredir yürütttüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Türkye'ye yönelik pekçok kanlı eylemin faili olan bu terörist, TSK ve MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen bu terörist, PKK ile YPG'nin ayrı olmadığı gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur.
(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir.
Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koymuştur.
Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz.
KANLI ELİNİZLE TARİH YAZIYORSUNUZ
Bugün Biden, İsrail'e silah onayı ile ilgili anlaşmasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanmayı konuşuyorlar.
Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz.
Biz bu konularda çok daha fazla duramayız, durmayacğaız. Bugün de tekrar hatırlatıyoruz, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.
İsrail hukuk tanımazlığını bir kez daha gösterdi. 5-6 yaşındaki çocukları öldürecek kadar katıil. Kdınları öldürecek kadar katil. Yaşlı insanları öldürecek kadar katil.
ABD'nin Kudüs kararı bu katil devletin kan dökme iştahını açmıştır. İsrial'in her Ramazan ayında tekrarlamaya alışkanlık haline getirmeye çalıştığı katliamları, bu Ramazan Bayramı'nı da hepimize zehir etti. Gazze'deki siviller bombalayan, devasa medya binasını bombalayanlar bu devlettir.
Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır.
AVUSTURYA'YA ÇOK SERT TEPKİ
Başbakanlık Ofisi'ne İsrail bayrağı çeken Avusturya'yı telin ediyorum .Başbakanlığa böyle terör bayrağı çekmek, terörle izdüşüm bir hayat yaşamak demektir.
Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor.