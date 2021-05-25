Koronavirüs salgını kapsamında etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği verilecek, başvurular bugün başlıyor. 30 Haziran'a kadar T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Esnafa hibe başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe başvurusu ekranı…

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verilecek. Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek. 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek. Başvurular 23 Haziran'a kadar e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden devam edecek. Esnafa hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları? TC kimlik numarasının son hanesine göre kimler ne zaman başvuru yapacak? E-devlet hibe başvurusu!

ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.

30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

E-DEVLET HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

BAŞVURU ŞARTLARI

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.

HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI

Başvuru şartlarına uyup uymadığınızı aşağıdaki NACE kodları üzerinden öğrenebilirsiniz.

HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI İÇİN TIKLAYIN!