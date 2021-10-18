Esnafa gelir vergisi muafiyeti gelecek mi? ÖTV artacak mı? İşte yeni vergi paketinin detayları!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni vergi paketine göre, tütün mamulleri ve otomotivdeki ÖTV ile ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Pakette ayrıca, 850 bin civarında esnafa gelir vergisi muafiyeti ve sosyal medya içerik üreticilerine vergi düzenlemesi de geliyor. Peki, ÖTV artacak mı? Yeni vergi paketinde neler var? Vergi düzenlemesi kimlere geliyor? İşte detaylar...

Küçük esnaf, çifçi ve sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanları ilgilendiriyor! Yeni Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi olmak üzere, çiftçi ödemeleri, tütün mamulleri ve otomotivdeki ÖTV ile sosyal medya içerik üreticilerine vergi düzenlemesi geldi.

ESNAFA GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ GELDİ Mİ?

850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek. Çiftçi ödemeleri gelir vergisinden muaf tutulacak.

ÖTV ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanına tütün mamulleri ile otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV oranlarını 3 katına kadar artırma yetkisi de getirildi.

YENİ VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

Yasayla, sosyal medya fenomenleri ile mobil cihaz uygulaması geliştirenlere yönelik de vergi düzenlemesi yapıldı.

Düzenlemeyle, Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek.

Stopaj kesintileri bankalar tarafından yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.

Yasanın getirdiği diğer yenilikler şöyle:

- Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4’ten 3’e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.

- Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.

- Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak

- Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.