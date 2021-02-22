Esnafa desteklerle ilgili flaş açıklama! Bakan duyurdu...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlık toplantı salonunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Elvan, TESK yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıda esnafın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldıklarına işaret ederek, "Sayın Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, bugün ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yönetimleri ile de ayrı ayrı görüşecek.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenmişti. 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabiliyor.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılıyor.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği veriliyor.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabiliyor. Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılabiliyor.

Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde ise sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanıyor. Gelir kaybı ve kira desteklerinden 1.5 milyona yakın esnaf yararlanıyor.