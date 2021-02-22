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Esnafa desteklerle ilgili flaş açıklama! Bakan duyurdu...

22 Şubat 2021 Pazartesi - 11:11 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 11:33

Desteklerle ilgili önemli açıklama geldi. Esnaflar için harekete geçildi ve pandemi sürecinde sorunlarının en aza indirilmesi için farklı destek mekanizmaları devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı açıklamada, "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlık toplantı salonunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları  Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu  üyelerini kabul etti.
 
Toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Elvan,  "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli  etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza  indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki  dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Elvan, TESK yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıda esnafın  sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldıklarına işaret ederek, "Sayın  Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum.  Birlikten kuvvet doğar." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Elvan, bugün ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu  (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yönetimleri ile de  ayrı ayrı görüşecek.
 
GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ
 
Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenmişti. 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabiliyor.
 
Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılıyor.
 
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği veriliyor.
 
Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabiliyor. Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılabiliyor.
 
Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde ise sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanıyor. Gelir kaybı ve kira desteklerinden 1.5 milyona yakın esnaf yararlanıyor.
 

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