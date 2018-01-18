Esnafa büyük kolaylık

Yüzbinlerce esnaf ve sanatkarı ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Maliye Bakanlığı, e-devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir sistemi başlatıyor. Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek. Söz konusu düzenleme hayata geçtiğinde kamu hizmeti alan esnafın, fiziksel olarak ilgili kuruma gitmesine gerek kalmayacak ve böylece sıra beklemesi gerekmeyecek. e-devlet sistemi sayesinde yazılım kontrolleri ile insan kaynaklı hatalar da en aza indirilebilecek, hata olsa bile tespiti ve telafisi daha kolay ve hızlı olacak. İş ve işlemlerde oluşabilecek her türlü suistimal ihtimali de asgari seviyeye indirilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz günlerde, "Artık hiçbir işlem için vergi dairesine gitmeyeceksiniz. Bütün iş ve işlemlerinizi internet ortamında yapabileceksiniz. Vergi dairelerine gidip kağıt ortamında iş yapmak, vergi dairelerinden yazı almak devrini kapatıyoruz" demişti. (Sabah)