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Esnafa 5 bin ve 3 bin lira hibe desteği için başvuru tarihi belli oldu! e-Devlet'ten yapılacak, İşte para verilecek esnafların listesi

21 Mayıs 2021 Cuma - 14:20 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 14:20

Milyonlarca kişi bekliyordu 5 bin ve 3 bin lira hibe desteği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı ve ödemeler için süreç başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek." dedi. Hibe desteğinden kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları yararlanacak... İşte hibe desteğinden yararlanacak esnafların tam listesi...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan  bazı işletmelere 5 bin lira, bazı işletmelere de 3 bin lira hibe desteği  ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. "Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını  Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi.Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak  ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı  çerçevesinde doğrudan verilecek.Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları Bakanlık  tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak. Hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi  mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet  konuları üzerinden faydalanacak.
 
25 Mayıs'ta başlıyor...
 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada " Sayın Cumhurbaşkanımız  tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik. Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak. Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek." dedi.
 
 
Birinci grupta kahvehane, kafe, çay  bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci  yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi  işletmeler yer almaktadır. Sayıları  toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir  defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.
 
 
 
 İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar,  seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto  yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları,  camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular,  tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır." İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar,  pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve  pazarcılar da dahil.
 
3000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarların listesi için tıklayın
 
 

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