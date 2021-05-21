Haberler »

Ekonomi Haberleri »

Esnafa 5 bin ve 3 bin lira hibe desteği için başvuru tarihi belli oldu! e-Devlet'ten yapılacak, İşte para verilecek esnafların listesi

Esnafa 5 bin ve 3 bin lira hibe desteği için başvuru tarihi belli oldu! e-Devlet'ten yapılacak, İşte para verilecek esnafların listesi