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Esnafa 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, hibe desteği nasıl alınır? 3 bin TL esnaf destek paketi kimlere verilecek?

21 Mayıs 2021 Cuma - 16:32 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 16:32

Koronavirüs mücadelesi kapsamında destek paketleri verilmeye devam ediliyor. Kabine Toplantısı sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa 3 Bin TL ve 5 Bin TL hibe desteği sağlanacağı duyurulmuştu. Esnafa destek paketi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Gelişmenin ardından 5000 TL esnafa destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularına yanıt aranamaya başlandı. Peki, Esnafa 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, hibe desteği nasıl alınır?


Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan son kabine toplantısında esnafa 3 Bin TL - 5 Bin TL hibe desteği yapılacağı duyurulmuştu. Destek kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar,  seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto  yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları,  camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular,  tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır." İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve  pazarcılar da dahil.

3000 TL HİBE DESTEĞİ VERİLECEK ESNAF SANATKARLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Esnafa 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru,  değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan  kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda  "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek  ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan  bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

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