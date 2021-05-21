Esnafa 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, hibe desteği nasıl alınır? 3 bin TL esnaf destek paketi kimlere verilecek?

Koronavirüs mücadelesi kapsamında destek paketleri verilmeye devam ediliyor. Kabine Toplantısı sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa 3 Bin TL ve 5 Bin TL hibe desteği sağlanacağı duyurulmuştu. Esnafa destek paketi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Gelişmenin ardından 5000 TL esnafa destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularına yanıt aranamaya başlandı. Peki, Esnafa 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, hibe desteği nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan son kabine toplantısında esnafa 3 Bin TL - 5 Bin TL hibe desteği yapılacağı duyurulmuştu. Destek kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır." İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil.

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Esnafa 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

ESNAFA DESTEK PAKATİ BAŞVURU DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ...