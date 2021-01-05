Esnaf kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 1000 TL kira ve hibe desteği nasıl ve nerede alınır, kimlere verilir, şartları nedir?

Esnafa hibe ve kira desteği başvurusu geçtiğimiz günlerde başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçen hafta yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının başladığını duyurmuştu. Enflasyon oranlarının açıklanıp kira zam oranlarının belli olmasıyla, iş yeri kirası ödeyen esnaf arama motorlarına yönelerek esnaf kira yardımı konusunda araştırma yapmaya ve kira yardımından nasıl yararlanacağının cevabını arama başladı. Öte yandan Pekcan yaptığı son açıklamada esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik desteklere bu sabah itibarıyla 1 milyon 200 bini aşan başvuru yapıldığı bilgisini verdi. Peki, Esnafa kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe ve kira desteği başvuru şartları...

Esnafa hibe ve kira desteği başvuruları geçen hafta başladı. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hükümet tarafından devreye alınan esnafa hibe desteği ve kira yardımı için başvurular başladı. Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının alınmaya başladığını geçtiğimiz hafta bildirmişti. Ticaret Bakanı Pekcan yaptığı açıklamada, "Şunun farkındayız. Küçük olmadan büyük olmaz. Esnaf olmadan küresel marka olmaz. İşte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Aralıktaki kabine toplantımızda verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını geçen hafta yaptığım açıklamada Ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla birlikte gece-gündüz çalışarak destek sistemini söz verdiğimiz tarihten de önce aktif hale getirdiler. Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek tacirlerimize yönelik destek başvurularını bugün itibarıyla almaya başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Pekcan 2020 Yılı Dış Ticaret rakamlarını açıkladığı toplantıda, esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik desteklere bu sabah itibarıyla başvuru yapan sayısının 1 milyon 200 bini aştığı bilgisini verdi.

Esnafa kira desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ayda 1 milyar 240 milyon lira, toplamda 3 milyar 718 milyon lira nakdi hibe desteği ödenecek. Kira desteği de ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon lira olacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden bugün alınmaya başlayacak. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak. Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu işyerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve işyerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak. Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek. Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.

Esnafa Kira Destek Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler) için tıklayın

Gelir Kaybı Desteği Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler)

Esnafa hibe ve kira desteği başvuru şartları

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Buna göre, destek programı kapsamında hibe, "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak.

Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri işyerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.

İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda işyeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.

Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.

Birden fazla işyeri olanlara tek ödeme

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek.

Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla işyeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir işyeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.

Esnafa 1000 TL kira yardımı kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa hibe destek ve kira ödemesinin taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlere verileceğini açıklamıştı.