Esnaf kefalet kredi faiz oranları 2021! Esnaf kefalet kredi başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur?

Enflasyon oranları açıklandı. Enflasyonun açıklanmasıyla iş yeri kira bedellerinde de artış oldu. Pandemi süreci devam ederken devlet esnafa 3 ay, ayda 1000 lira destekle kira yardımı yapıyor. Destek ödemelerinin dışında esnaf kredi imkanlarını da araştırıyor. Esnaf tarafından araştırılan kredilerden biri ise Esnaf Halkbank Kredisi oluyor. Esnaf kefalet kredisi 2021 faiz oranları merak ediliyor.

Koronavirüs etkisi devam ediyor. Esnafın doğrudan etkilendiği bu süreçte destekler de peşi sıra geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatıldığını ve esnafa hibe desteği ve kira desteği yapılacağını ve KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğinin müjdesini vermişti. Esnafa hibe ve kira desteği başvuruları geçen hafta başladı. Öte yandan Halkbank da esnaf kefalet kredisi imkanı sağlıyor. Halkbank esnaf kefalet kredisi başvurusu şartları nedir, nasıl başvuru yapılır? Esnaf kefalet kredi faiz oranları 2021...

Halkbank’tan “Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…

Sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile;

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 225.000.-TL’ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 500.000.-TL’ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.

HALKBANK ESNAF KEFALET KREDİSİ

Halkbank’ın kendi sitesinde yer alan esnaf kefalet kredileri detayları şu şekilde yer alıyor.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 225.000.-TL’ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 500.000.-TL’ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.

Taksit Ödemelerinizde Dijital Kolaylık

Halkbank Kurumsal İnternet Şubesi ve Halkbank Mobil’den esnaf kredisi bilgilerinizi görüntüleyebilir, vadesi gelen ve gecikmiş taksitlerinizi kolayca ödeyebilirsiniz.

HALKBANK ESNAFA SUNDUĞU KREDİLER

ESKKK Kefaletiyle Krediler

ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler

0 Faizli Esnaf Kredileri

Esnaf Yatırım Kredileri

ESKKK KEFALETİYLE KREDİLER

Esnaf ve sanatkarlarımıza özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı ile Halkbank'ta.

Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

Bağlı bulunan ESKKK’nın risk grubuna göre azami 125.000-TL, 150.000-TL, 175.000-TL veya 225.000-TL limitli

Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için sizi en yakın Halkbank şubemize bekliyoruz.

Kimler faydalanabilir?

Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle;

Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,

En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,

İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler

Halkbankası avantajlarıyla bu kredilerden faydalanabilir.

Eğer bir Kooperatife ortak iseniz, Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi, Esnaf Sicil Tasdiknamesi ve Vergi Levhası Fotokopisini ileterek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kooperatifçe kefalet verilen kredi talebinin Bankamızca değerlendirilerek onaylanması ve gerekli teminat koşullarının sağlanması halinde kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir.

Eğer bir Kooperatife ortağı değilseniz, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatifin Kuruluş Anasözleşmesi uyarınca en yakın ESKKK kooperatifine ortak olunması gerekmektedir.

ESKKK KEFALETİ OLMAKSIZIN KREDİLER

Halkbank sadece ESKKK Kefaletiyle değil, ESKKK Kefaleti olmaksızın da Hazine desteğiyle sunulan son derece cazip oranlı kredilerle de ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

İşletmenizin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 100.000-TL ile 225.000TL arasında değişen limitli

Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve kullandırım için sizleri en yakın Halkbank Şubesi'ne bekliyoruz.

Kimler faydalanabilir?

Esnaf ve sanatkarlarımıza sunduğumuz kredimizden;

Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,

En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,

ESKKK ortağı olmayan,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler

Halkbankası avantajlarıyla yararlanabilmektedir.

Nasıl başvurabilirim?

Bankamız Şubesine Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi, Esnaf Sicil Tasdiknamesi ve Vergi Levhası Fotokopisini ileterek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurunuzun ardından Bankamızca yapılacak olan değerlendirme sonucunda, kullandırımı onaylanan kredi için gerekli teminatlanma koşullarının sağlanması halinde talep etmiş olduğunuz kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir.

SIFIR FAİZLİ ESNAF KREDİLERİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı’nca kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlar % 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullanabilmektedir.

Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, 2016 yılında uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar Hazine faiz destekli bu kredilerden faydalanamayacaktır.

ESNAF YATIRIM KREDİLERİ

Esnaf ve sanatkarlarımıza işyeri ve taşıt alımına yönelik ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik olarak 500.000.-TL’ye kadar ESKKK kefaleti veya kefaleti olmaksızın kullanabilecekleri Yatırım Kredisi imkanı.

İşyeri Edindirme Kredisi:

İşyeri satın alımına yönelik olarak

120 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle)

Azami 500.000.-TL limitli

Taşıt Edindirme Kredisi:

Ticari faaliyetlerde kullanılacak sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik

84 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle)

Azami 500.000.-TL limitli (anahtar teslim fiyatının tamamına kadar)

Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve kullandırım için sizleri en yakın Halkbank Şubesi'ne bekliyoruz.

ESNAF DESTEK PAKETİ

Bankamızca esnaf ve sanatkarlarımıza Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünlerimiz sunulmaktadır.

Esnaf Destek Paketi kapsamında esnaf kredisi başvurunuz ile birlikte Paraf Esnaf Kart başvurunuz da alınmaktadır.

1-İŞLETME KREDİSİ

%4,5 Faiz Oranı

25.000 TL Limit

6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem

36 Ay Vade

2- PARAF ESNAF KART

25.000 TL’ye Kadar Genel Limit

İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle

12 Aya Kadar Halkbank Üye İşyerlerinde Taksitlendirme İmkanı

Düzenli Nakit Akışı

Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı

Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Nüfus Cüzdanı

Vergi Levhası

Başvuru esnasında Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi talep edilmeyecek olup Oda ve Sicil kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacak ve Esnaf Oda ve Sicil kaydı bulunanların talepleri değerlendirilecektir.

NOT : Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletli Hazine faiz destekli kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkarlarımız da aynı koşullarda %4,5 faiz oranlı ESKKK kefaleti ile Hazine faiz destekli kredi imkanından faydalanmaya devam edecektir.