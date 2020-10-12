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Esnaf ‘eğitim kaybı’na özel paket bekliyor

12 Ekim 2020 Pazartesi - 7:48 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 7:48

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, corona virüs salgını nedeniyle lisans ve ön lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime geçmesiyle esnafın 6.6 milyar liralık ekonomik kayba uğradığını belirterek, “Bu süreçten en az zararla çıkması için esnafa özel paket hazırlanmalı” dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesinin şehirlerde esnafa büyük ekonomik kayıp yaşattığını bildirdi.
 
Palandöken, 415 meslek kolu içinde bu durumdan olumsuz etkilenen sektörlerin başında emlakçı, kafe - restoran - kahvehane, bakkal - manav, berber - kuaför, üniversite kantincisi, zücaciye - mobilyacı, ikinci el eşyacı, kırtasiyeci, dolmuşçu, halk otobüsçü, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan esnafın geldiğini kaydetti.
 

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