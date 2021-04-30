Esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır, gelir kaybı desteği ne zaman yatacak, kimlere verilecek? İşte 3 yıl geri ödemesiz kredi

Esnafa destek paketi gelişmeleri takından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni pandemi destek paketi açıkladı. Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır, esnafa yeni destek paketi gelir kaybı desteği kimlere verilecek? İşte 3 yıl geri ödemesiz kredi…

Mikro ve küçük işletmelere yeni destek paketi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni pandemi destek paketini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır" dedi.

ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURU SÜRECİ

Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Gelir Kaybı Desteği Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler) hizmetlerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Formu dolduran kişiler başvuruları bu adreslerden tamamlayabilirler.

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ