Google Türkiye'den esnaf ve KOBİ'lere destek!

Pandemi esnaf destek yardımı devam ediyor. Bu kez Google’dan destek geldi. Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand, esnaf ve KOBİ'lere 12 milyon dolarlık finansman sunduklarını belirterek, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale gelmesini hedeflediklerini ve yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla çevrim içi düzenlenen toplantıda konuşan Brand, internetin pandemi sırasında hayati öneme sahip olduğunu belirterek, insanların bu sayede sağlıkla ilgili gerçeklere ulaşıp, eğitimlerine devam edebildiğini bildirdi.

Google tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle hayata geçirilen, KOBİ'leri pandemi koşullarında destekleyecek "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar" programı tanıtıldı. Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand, "Hedefimiz, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale gelmesi. Uzun vadeli bir ortaklıkla dijitalleşmeyi mümkün kılmak’’ açıklamasını yaptı. Google pandemi esnaf desteği hakkındaki ayrıntılar...

Hükümetlerin de online hizmetlerini vatandaşlara ulaştırdığını ve sağlık açısından izleme yaptığını aktaran Brand, "Tüm dünyada teknoloji kullanımı sayesinde 5 ay içerisinde 5 yıllık bir ilerleme kaydettik. Türkiye'de de durum bu şekilde. Online perakendeciliğin payı tüm perakende içerisinde yüzde 5'ten yüzde 10'a çıktı.1,5 milyon işletmenin yeni dijital beceriler kazanacağını ve işlerini dijitale taşıyacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Brand, dijital dönüşüm için işletmelerin finansmana ihtiyacı olduğunu aktararak şu değerlendirmede bulundu:

"12 milyon dolarlık finans paketi sunuyoruz. Bu sayede büyük bir fırsat sağlıyoruz. Online araçlar, dijital beceriler ve ortaklık sayesinde ekonomik toparlanma hızlanacak. Hedefimiz, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale gelmesi. Bunun için de onlara 360 derecelik bir program sunuyoruz. Uzun vadeli bir ortaklıkla dijitalleşmeyi mümkün kılacağız. Türkiye'ye yatırımlarımız devam edecek. Çok net bir şekilde bu yıl zor bir yıl oldu. Gelecek yılı olumlu görüyorum. Tünelin sonundaki ışığı görmeye başladığımızı düşünüyorum. Çevrim içi dünyaya ve Türkiye'nin salgın döneminde çevrim içi platformlarda yaptıklarına bakıldığında kriz sonrasında güçlü çıkacağını söyleyebiliriz."

"Esnafımızın teknoloji kullanma becerisine katkı sağlayacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sürecinde esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorluklardan bahsederek, işlerin durma noktasına geldiği bu dönemde dijitalleşmenin sıkça gündeme geldiğini söyledi.

Pandemi koşullarında dijital sistemin kullanılmasının esnaf ve sanatkarlara sağladığı katkılardan bahseden Palandöken, projenin restoran ve kafe işletmecisi esnafın dijital pazarlama eğitimi alacağını anlattı.

Palandöken, "Proje, restoran ve kafe sektöründeki esnafımızın ihtiyaçlarına yönelik içerikleri geliştirerek esnafımızın teknoloji kullanma becerisine katkı sağlayacak. Çevrimiçi satış yapabilmeleri için bilgi verilecek. Salgından en çok etkilenen 20 ilde yürütülecek projenin esnafımızın dijitalleşmesine faydalı olmasını diliyorum." dedi.

"Yaklaşık 12 milyon dolar değerinde bir Kovid-19 destek paketi oluşturduk"

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu da Google olarak Türkiye'de faaliyete başladıkları 2006 yılından bu yana Türkiye’nin dijital dönüşümüne çok yönlü katkılar sağladıklarını söyledi.

Türkiye'de gelişimine katkıda bulundukları dijital ekosistemin bugüne kadar 1,4 milyon kişilik istihdam sağladığını ve sağlamaya devam ettiğini dile getiren Keteloğlu, "Ekonomik büyüklük olarak Google tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı da yüzde 4'ü aştı ve nominal bazda 150 milyar TL'ye ulaştı. Google tarafından desteklenen dijital ekonominin payının 2023'te milli gelirin yüzde 4,7'sine ulaşacağını öngörüyoruz. 14 yıldır bu ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir firma olarak, Türkiye'ye inancımız büyük." yorumunu yaptı.

Google olarak, Türkiye'de on binlerce işletmenin hikayesinin, pandemide ve sonrasında sürmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını anlatan Keteloğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için tarihin bu kritik dönemecinde esnafımıza ve kamu kurumlarına yönelik 4 ana bileşenden oluşan ve yaklaşık 12 milyon dolar değerinde bir Kovid-19 destek paketi oluşturduk. 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı' dört bileşenden oluşuyor. Esnafımızın dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen bu dört bileşen, TESK aracılığıyla restoran ve kafelere ve çalışanlarına yönelik yapacağımız bağış; KOBİ'lere sağlayacağımız özel kredi desteği; dijital eğitim ve araçlar sunacağımız Google Dijital Türkiye platformu ve 2 son olarak da kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ'lere sağladığımız reklam hibeleri olarak sıralanıyor."

Keteloğlu, programla, esnafı dijital araçlar ve yeteneklerle 360 derece desteklerken aynı zamanda yeni finansman kaynakları ile sıkıntılı dönemde onların yanında olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Programın ilk ayağını Google.org tarafından TESK'e yapılacak 500 bin dolarlık bağışın oluşturduğunu dile getiren Keteloğlu, "Bu bağışın temel hedefi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen restoran ve kafe sahipleri ile çalışanlarının dijital becerilerle donatılarak, bu tip afet, salgın, beklenmedik durumlara karşı daha dirençli hale gelmelerini sağlamak." dedi.

"KOBİ'lere kredi olanağını Türkiye'deki bir finans kurumuyla hayata geçireceğiz"

Keteloğlu, proje kapsamında planladıkları online ve offline eğitimlerle 24 ay içerisinde 20 bin restoran ve kafe sahibine ve çalışanlarına erişmeyi hedeflediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu rakam Türkiye'deki restoran ve kafe işletmelerinin yüzde 10'una denk geliyor. Projenin ilk döneminde, online bir eğitim platformu kurulacak ve bu platform üzerinden uzaktan eğitim yöntemi ile sektöre özgü dijital yetkinlik eğitimleri verilecek. TESK-Google iş birliğinin ikinci aşaması, pandemi koşulları uygun hale geldikten sonra başlayacak şehir ziyaretlerini içeriyor. Bu kapsamda 20 şehir ziyaret edilerek, yüz yüze görüşmeler yapılacak ve restoran ve kafeler kendileri için geliştirilen kapsamlı bir dijital dönüşüm eğitim kitapçığı ile buluşacaklar."

Keteloğlu, programın ikinci önemli bileşenini KOBİ'lere sundukları 3 milyon dolarlık kredi destek paketinin oluşturduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOBİ'lerimize destek amacıyla oluşturduğumuz bu kredi olanağını 2021'de sayın bakanımızın da destekleriyle Türkiye'deki bir finans kurumu ortaklığında hayata geçireceğiz. Küçük işletmelerin dijital yetenekler kazanması yeni normalin kaçınılmaz bir gereği haline dönüştü. Biz de bu amaçla işini dijitalle dönüştürmek isteyen işletmelerin ihtiyacı 3 olan online araçları tek bir yerde bulabilecekleri 'Google Dijital Türkiye Platformu'nu hayata geçirdik. 1,5 milyon işletme ve bireye ulaşmayı hedeflediğimiz bu platform ile işletmeler, yeni müşterilere ulaşmalarına yardımcı olacak ücretsiz online araçlara ve eğitimlere tek noktadan erişebilecek."

Keteloğlu, Google Dijital Türkiye platformunda yer alan Grow My Store ile işletmelere ürünlerini daha geniş tüketici kitleleriyle buluşturmak, dijital pazarlama kampanyalarını daha etkin yürütmek gibi konularda ihtiyaç duydukları rehberliği ücretsiz sunduklarını söyledi.

Mehmet Keteloğlu, yine bu platformda yer alan Google Benim İşletmem ürünüyle işletmelere özellikle salgın döneminde çok daha ulaşılabilir olma imkanı sağladıklarını sözlerine ekledi.

KOBİ'lerin güçlü ve rekabetçi olmaları hedefleniyor

Toplantıda verilen bilgiye göre, Google, Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar programıyla, hibe, finansman, reklam kredileri ve Google Türkiye Dijital Platformu ile esnaf ve KOBİ'leri salgın koşullarına dayanıklı hale getirip yarının güçlü ve rekabetçi işletmeleri olmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Google Türkiye, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle TESK iş birliğiyle hazırlanan ve dört temel bileşenden oluşan ve salgından en çok etkilenen ekonomik aktörler olan esnaflara yönelik destek paketi; küçük işletmelerin dijital becerilerle donatılarak, olağanüstü durumlara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamayı amaçlıyor.

Esnaf ve KOBİ'leri farklı araçlarla 360 derece destekleyecek ve 12 milyon dolarlık finansman sunacak program kapsamında restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için TESK'e 500 bin dolarlık Google.org hibesi verilecek.

Pandeminin KOBİ'ler için sarsıcı etkilerinin ortadan kalkmasının zaman alacağı gerçeğinden hareket eden Google, KOBİ'lerin sermayeye erişimine yardımcı olmak ve nakit akışlarını rahatlatabilmek amacıyla 3 milyon dolarlık kredi programı oluşturacak.

Salgınla ilgili toplum sağlığı açısından kritik olan bilgilerin yayılması ve işletmelerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmelere 8,5 milyon dolar değerinde reklam hibesi sağlandı.

Ekimde hayata geçen Google Dijital Türkiye Platformu işletmelerin yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmalarına yardımcı olacak online araçlara ve eğitimlere hızlı ve etkin biçimde, tek noktadan ulaşmalarını sağlıyor. İçerisinde Grow My Store, Google Benim İşletmem, Dijital Atölye ve IdeaSoft işbirliği gibi farklı araç, ürün ve eğitimleri barındıran platform 1,5 milyon birey ve işletmeye ulaşarak dijital yetenekler kazandırmayı hedefliyor.