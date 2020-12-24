24 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.426 0.59 EURO 9,2450 -0.91
USD 7,5870 -0.69 ALTIN 457,950 -0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Google Türkiye'den esnaf ve KOBİ'lere destek!

24 Aralık 2020 Perşembe - 18:16 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 18:20

Pandemi esnaf destek yardımı devam ediyor. Bu kez Google’dan destek geldi. Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand, esnaf ve KOBİ'lere 12 milyon dolarlık finansman sunduklarını belirterek, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale gelmesini hedeflediklerini ve yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla çevrim içi düzenlenen toplantıda konuşan Brand, internetin pandemi sırasında hayati öneme sahip olduğunu belirterek, insanların bu sayede sağlıkla ilgili gerçeklere ulaşıp, eğitimlerine devam edebildiğini bildirdi.


Google tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) iş  birliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle  hayata geçirilen, KOBİ'leri pandemi koşullarında destekleyecek "Dijital Dönüşümle  Fark Yaratan Esnaflar" programı tanıtıldı. Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand, "Hedefimiz, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale gelmesi. Uzun vadeli bir ortaklıkla  dijitalleşmeyi mümkün kılmak’’ açıklamasını yaptı. Google pandemi esnaf desteği hakkındaki ayrıntılar...
 

Hükümetlerin de online hizmetlerini vatandaşlara ulaştırdığını ve  sağlık açısından izleme yaptığını aktaran Brand, "Tüm dünyada teknoloji kullanımı  sayesinde 5 ay içerisinde 5 yıllık bir ilerleme kaydettik. Türkiye'de de durum bu  şekilde. Online perakendeciliğin payı tüm perakende içerisinde yüzde 5'ten yüzde  10'a çıktı.1,5 milyon işletmenin yeni dijital beceriler kazanacağını ve işlerini  dijitale taşıyacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Brand, dijital dönüşüm için işletmelerin finansmana ihtiyacı olduğunu  aktararak şu değerlendirmede bulundu:

"12 milyon dolarlık finans paketi sunuyoruz. Bu sayede büyük bir  fırsat sağlıyoruz. Online araçlar, dijital beceriler ve ortaklık sayesinde  ekonomik toparlanma hızlanacak. Hedefimiz, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale  gelmesi. Bunun için de onlara 360 derecelik bir program sunuyoruz. Uzun vadeli  bir ortaklıkla dijitalleşmeyi mümkün kılacağız. Türkiye'ye yatırımlarımız devam  edecek. Çok net bir şekilde bu yıl zor bir yıl oldu. Gelecek yılı olumlu  görüyorum. Tünelin sonundaki ışığı görmeye başladığımızı düşünüyorum. Çevrim içi  dünyaya ve Türkiye'nin salgın döneminde çevrim içi platformlarda yaptıklarına  bakıldığında kriz sonrasında güçlü çıkacağını söyleyebiliriz."

"Esnafımızın teknoloji kullanma becerisine katkı sağlayacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı  Bendevi Palandöken, salgın sürecinde esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorluklardan  bahsederek, işlerin durma noktasına geldiği bu dönemde dijitalleşmenin sıkça  gündeme geldiğini söyledi.

Pandemi koşullarında dijital sistemin kullanılmasının esnaf ve  sanatkarlara sağladığı katkılardan bahseden Palandöken, projenin restoran ve kafe  işletmecisi esnafın dijital pazarlama eğitimi alacağını anlattı.

Palandöken, "Proje, restoran ve kafe sektöründeki esnafımızın  ihtiyaçlarına yönelik içerikleri geliştirerek esnafımızın teknoloji kullanma  becerisine katkı sağlayacak. Çevrimiçi satış yapabilmeleri için bilgi verilecek.  Salgından en çok etkilenen 20 ilde yürütülecek projenin esnafımızın  dijitalleşmesine faydalı olmasını diliyorum."  dedi.

"Yaklaşık 12 milyon dolar değerinde bir Kovid-19 destek paketi  oluşturduk"

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu da Google olarak  Türkiye'de faaliyete başladıkları 2006 yılından bu yana Türkiye’nin dijital  dönüşümüne çok yönlü katkılar sağladıklarını söyledi.

Türkiye'de gelişimine katkıda bulundukları dijital ekosistemin bugüne  kadar 1,4 milyon kişilik istihdam sağladığını ve sağlamaya devam ettiğini dile  getiren Keteloğlu, "Ekonomik büyüklük olarak Google tarafından desteklenen  dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı da yüzde 4'ü aştı ve nominal  bazda 150 milyar TL'ye ulaştı. Google tarafından desteklenen dijital ekonominin  payının 2023'te milli gelirin yüzde 4,7'sine ulaşacağını öngörüyoruz. 14 yıldır  bu ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir firma olarak, Türkiye'ye inancımız  büyük." yorumunu yaptı.

Google olarak, Türkiye'de on binlerce işletmenin hikayesinin,  pandemide ve sonrasında sürmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını anlatan  Keteloğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için tarihin bu kritik dönemecinde esnafımıza ve kamu  kurumlarına yönelik 4 ana bileşenden oluşan ve yaklaşık 12 milyon dolar değerinde  bir Kovid-19 destek paketi oluşturduk. 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar  Programı' dört bileşenden oluşuyor. Esnafımızın dijital dönüşümünü hızlandırmayı  hedefleyen bu dört bileşen, TESK aracılığıyla restoran ve kafelere ve  çalışanlarına yönelik yapacağımız bağış; KOBİ'lere sağlayacağımız özel kredi  desteği; dijital eğitim ve araçlar sunacağımız Google Dijital Türkiye platformu  ve 2 son olarak da kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ'lere sağladığımız reklam  hibeleri olarak sıralanıyor."

Keteloğlu, programla, esnafı dijital araçlar ve yeteneklerle 360  derece desteklerken aynı zamanda yeni finansman kaynakları ile sıkıntılı dönemde  onların yanında olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Programın ilk ayağını Google.org tarafından TESK'e yapılacak 500 bin  dolarlık bağışın oluşturduğunu dile getiren Keteloğlu, "Bu bağışın temel hedefi,  pandemi sürecinden olumsuz etkilenen restoran ve kafe sahipleri ile  çalışanlarının dijital becerilerle donatılarak, bu tip afet, salgın, beklenmedik  durumlara karşı daha dirençli hale gelmelerini sağlamak." dedi.

"KOBİ'lere kredi olanağını Türkiye'deki bir finans kurumuyla hayata  geçireceğiz"

Keteloğlu, proje kapsamında planladıkları online ve offline  eğitimlerle 24 ay içerisinde 20 bin restoran ve kafe sahibine ve çalışanlarına  erişmeyi hedeflediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu rakam Türkiye'deki restoran ve kafe işletmelerinin yüzde 10'una  denk geliyor. Projenin ilk döneminde, online bir eğitim platformu kurulacak ve bu  platform üzerinden uzaktan eğitim yöntemi ile sektöre özgü dijital yetkinlik  eğitimleri verilecek. TESK-Google iş birliğinin ikinci aşaması, pandemi koşulları  uygun hale geldikten sonra başlayacak şehir ziyaretlerini içeriyor. Bu kapsamda  20 şehir ziyaret edilerek, yüz yüze görüşmeler yapılacak ve restoran ve kafeler  kendileri için geliştirilen kapsamlı bir dijital dönüşüm eğitim kitapçığı ile  buluşacaklar."

Keteloğlu, programın ikinci önemli bileşenini KOBİ'lere sundukları 3  milyon dolarlık kredi destek paketinin oluşturduğunu kaydederek, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"KOBİ'lerimize destek amacıyla oluşturduğumuz bu kredi olanağını  2021'de sayın bakanımızın da destekleriyle Türkiye'deki bir finans kurumu  ortaklığında hayata geçireceğiz. Küçük işletmelerin dijital yetenekler kazanması  yeni normalin kaçınılmaz bir gereği haline dönüştü. Biz de bu amaçla işini  dijitalle dönüştürmek isteyen işletmelerin ihtiyacı 3 olan online araçları tek  bir yerde bulabilecekleri 'Google Dijital Türkiye Platformu'nu hayata geçirdik.  1,5 milyon işletme ve bireye ulaşmayı hedeflediğimiz bu platform ile işletmeler,  yeni müşterilere ulaşmalarına yardımcı olacak ücretsiz online araçlara ve  eğitimlere tek noktadan erişebilecek."

Keteloğlu, Google Dijital Türkiye platformunda yer alan Grow My Store  ile işletmelere ürünlerini daha geniş tüketici kitleleriyle buluşturmak, dijital  pazarlama kampanyalarını daha etkin yürütmek gibi konularda ihtiyaç duydukları  rehberliği ücretsiz sunduklarını söyledi.

Mehmet Keteloğlu, yine bu platformda yer alan Google Benim İşletmem  ürünüyle işletmelere özellikle salgın döneminde çok daha ulaşılabilir olma imkanı  sağladıklarını sözlerine ekledi.

KOBİ'lerin güçlü ve rekabetçi olmaları hedefleniyor

Toplantıda verilen bilgiye göre, Google, Dijital Dönüşümle Fark  Yaratan Esnaflar programıyla, hibe, finansman, reklam kredileri ve Google Türkiye  Dijital Platformu ile esnaf ve KOBİ'leri salgın koşullarına dayanıklı hale  getirip yarının güçlü ve rekabetçi işletmeleri olmalarına yardımcı olmayı  hedefliyor.

Google Türkiye, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle TESK iş  birliğiyle hazırlanan ve dört temel bileşenden oluşan ve salgından en çok  etkilenen ekonomik aktörler olan esnaflara yönelik destek paketi; küçük  işletmelerin dijital becerilerle donatılarak, olağanüstü durumlara karşı daha  dirençli hale gelmesini sağlamayı amaçlıyor.

Esnaf ve KOBİ'leri farklı araçlarla 360 derece destekleyecek ve 12  milyon dolarlık finansman sunacak program kapsamında restoran ve kafelerin  dijital dönüşümü için TESK'e 500 bin dolarlık Google.org hibesi verilecek.

Pandeminin KOBİ'ler için sarsıcı etkilerinin ortadan kalkmasının zaman  alacağı gerçeğinden hareket eden Google, KOBİ'lerin sermayeye erişimine yardımcı  olmak ve nakit akışlarını rahatlatabilmek amacıyla 3 milyon  dolarlık kredi  programı oluşturacak.

Salgınla ilgili toplum sağlığı açısından kritik olan bilgilerin  yayılması ve işletmelerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile küçük  ve orta ölçekli işletmelere 8,5 milyon dolar değerinde reklam hibesi sağlandı.

Ekimde hayata geçen Google Dijital Türkiye Platformu işletmelerin yeni  müşterilere ve pazarlara ulaşmalarına yardımcı olacak online araçlara ve  eğitimlere hızlı ve etkin biçimde, tek noktadan ulaşmalarını sağlıyor. İçerisinde  Grow My Store, Google Benim İşletmem, Dijital Atölye ve IdeaSoft işbirliği gibi  farklı araç, ürün ve eğitimleri barındıran platform 1,5 milyon birey ve işletmeye  ulaşarak dijital yetenekler kazandırmayı hedefliyor.

 

ETİKETLER

pandemi esnaf destek yardımı esnafa destek yardımı esnaf destek paketi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.