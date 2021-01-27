Esnaf destek ödemesi ne zaman başlıyor? Kafeler, restoranlar ve lokantalara yeni destek ödemesi ne kadar, kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı çeken esnafa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek ödemesi verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada koronavirüs salgınından etkilenen esnaflara doğrudan esnaf desteği ve kira desteği ödemeleri kapsamında 3 ay süreyle aylık bin lira esnaf desteği, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği ödemesi yapmaya devam ettiklerini söyleyerek, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi ile cirosu yüzde 50 azalan işletmelere 2 bin ile 40 bin lira arasında ciro kaybı destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Restoran, lokanta ve kafelere destek ödemesi ne kadar? Ticari işletmelere destek ödemesi ne zaman başlıyor, kimlere verilecek? Esnafa yeni destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, sorularına yanıt aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, COVID-19'dan en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme-içme sektörüne destek verileceğini belirterek, "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacağız." İfadelerini kullandı. Kafeler, restoranlar destek ödemesi ne kadar yapılacak 2021? Ticari işletmelere destek ödemesi kimlere verilecek?

Restoran, Lokanta ve Kafelere Destek Ödemesi Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere ve cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapılacak.

Kısa bir işletmeye en az 2 bin TL, en fazla ise 40 bin TL destek ödemesi yapılacak.

Ticari İşletme Destek Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

Destek ödemeleri için E-devlet üzerinden başvuru alınması bekleniyor. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme süreci ile birlikte ödemelerin kısa sürede vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında başvurular ve ödemeler için bir tarih belirtmedi, söz konusu tarihlerin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Detayların kira ve hibe desteğinde olduğu gibi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra vatandaşlara bildirilecek.