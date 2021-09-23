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Esnaf, çiftçi ve vatandaş... Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen değişiyor artık...

23 Eylül 2021 Perşembe - 17:06 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 17:18

Vatandaşı, esnafı ve çiftçileri çok yakından ilgilendiriyor. Flaş düzenleme Meclis'e geliyor. Harekete geçildi ve belli oldu. Önümüzdeki hafta vergi kanunlarına ilişkin düzenleme Meclis'in gündeminde olacak. Pakette birçok düzenleme yer alıyor. Küçük esnafa ve çiftçiye mazot desteğine yönelik vergi muafiyeti, YouTuber'lar için düzenlemeler, meslek lisesi stajyerlerinin primlerine ilişkin düzenleme ve geçici vergi beyannamelerinde değişiklik gibi konular yer alıyor.


AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, vatandaşı, esnafı, çiftçiyi ilgilendiren vergi kanunlarına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis gündemine sunulacağını belirtti.
 
AK Partili Milletvekili Emin Akbaşoğlu vergi mükellefleriyle ilgili açıklama yaptı. Ayrıntıları CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan aktardı.
 
Akbaşoğlu, önümüzdeki hafta Meclis gündeminde vergi kanunlarına ilişkin düzenlemenin geleceğini söyledi. Akbaşoğlu, söz konusu düzenlemenin vatandaşı, esnafı, çiftçiyi çok yakından ilgilendireceğini de belirtti.
 
Meclis'te yasama yılının açılmasıyla birlikte gündemde vergi kanunlarına ilişkin düzenleme olacak. 55 maddelik bir paket. Son hazırlıkları da tamamlanmış durumda. Meclis Başkanlığı'na da sunulacak.
 
PAKETTE NELER OLACAK?
 
Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti olacak. Cirosu 240 bin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak.
 
Paketin içinde tarıma ve çiftçilere yönelik bir düzenleme de olacak. Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak.
 
İnternetten üzerinden para kazananlar özellikle Youtuber'lar için de düzenleme getiriliyor. Bu kişiler yayınladıkları videolardan reklam alarak pazra kazanıyorlardı. Vergi mükellefi haline geliyorlardı. Defter tutma zorunluluğu bulunuyordu. Defter tutma zorunluluğu da üzerlerinden kalkmış oluyor.
 
Meslek lisesi stajyerleri primlerine ilişkin işveren üzerindeki yük kaldırılacak.
 
Geçici vergi beyannamelerine ilişkin düzenleme de söz konusu. Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir, yılda 4 kez veriliyordu. Bunun düzeni değişecek. 4 kez değil 3 kez verilecek. Süreleri de 1'er ay uzatılmış olacak.

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