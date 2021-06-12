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Esnaf, çiftçi, kiracı, ev sahibi... Milyonları kapsıyor! Yüzde 10 indirim yapılacak
Borcu olan milyonları ilgilendiriyor. Esnaf, çiftçi, kiracı, ev sahibi hepsini kapsıyor. Vergi affı. Mükellefler geriye dönük 5 yıl süreyi kapsayacak şekilde yararlanabilecek. Ödemeler 6 taksitte yapılabilecek. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 10 indirim sağlanacak.
Esnaf, çiftçi, kiracı, ev sahibi... Borcu olan milyonlara güzel haber! Yüzde 10 indirim yapılacak. Yürürlüğe giren yapılandırma kanunu, bir anlamda ‘vergi barışı’ özelliği de taşıyor. Geriye dönük olarak beş yıllık süre için vergi ve matrah artırımına giden mükellefler hakkında söz konusu yıllara ilişkin olarak başlatılmış incelemeler ortadan kalkacak. Reel sektörün uzun zamandır talep ettiği vergi affı ve borç yapılandırmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran’da tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.