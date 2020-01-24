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Esnaf ayda 58.86 TL pirim ödemekten kurtulacak

24 Ocak 2020 Cuma - 8:16 | Son Güncelleme : 24 01 2020 - 8:16

İflas eden tüccar ya da işyerini kapatan esnaflara işsizlik maaşı ödenmesini sağlayan uygulama 2020 yılı itibariyle başladı. Esnafın işsizlik ödeneği için ayda en az 58.86 TL ödemsi gerekiyordu. Ancak bu ödeneğin önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek torba yasa teklifiyle ertelenmesi gündemde.


Bunların dışında işten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmaları da isteniyor. SSK’lı çalışanların yararlandığı bu haktan iflas eden ya da iş yerini kapatan Bağkurlu esnafın da yararlanması için ‘Esnaf Ahilik Sandığı’ kurulmuştu. Sistem 1 Ocak 2020’de devreye alınmıştı.
 
58 TL primden kurtuldu
 
Bu tarihten itibaren sandığa prim toplanması gerekiyordu. Esnaf sandık için bu yıl, aylık en az 58.86 lira en yüksek 117.72 lira ödeyecekti. Ocak ayının primleri şubatta ödendiği için gelecek ay itibarıyla primlerin ödenmeye başlaması bekleniyordu. Ancak prim toplama uygulamasının önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek torba yasa teklifiyle ertelenmesi gündemde. Bu konuda sürpriz bir gelişme olmazsa esnaf sandık için bu yıl prim ödemeyecek. (Posta)
 

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