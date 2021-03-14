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Eşler birbirinden sıkıldı, estetik operasyonlara ilgi arttı

14 Mart 2021 Pazar - 17:58 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 17:58

Koronavirüs sürecinde evlerde geçen süre arttı. Bu durumun sonucunda bazı çiftler birbirinden sıkıldı, boşanmalar da arttı. Öte yandan birbirinden sıkılan, ilişkilerine heyecan katmak isteyen çiftlerin ise estetiğe ilgisi arttı. Hatta karı-koca gelip estetik operasyon yaptıranlar bile var.


Çiftlerin estetiğe artan ilgisi hakkında bilgi veren Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, “Pandemi sürecinde evde geçirilen süre arttı. Devamlı birbirini gören eşler birbirinden sıkıldı. Yenilik arayışı ortaya çıktı. Bu noktada da estetiğe ilgi yüseldi. ‘Eşime daha güzel gözükmek istiyorum, İlk tanıştığımızdaki kiloma inmek istiyorum’ gibi isteklerle başvuranlar var. Hatta karı-koca gelip beraber estetik operasyon yaptıranlar bile oluyor” dedi.
 
 
5-10 YAŞ GENÇLEŞİYORLAR
 
En çok ilgi gören operasyonlar hakkında bilgi veren Zevzir, “Sevgili oldukları, evlendikleri zamana dönüp eşini şaşırtmak isteyen müşterilerimiz var. Ya da eşine estetik operasyon hediye etmek isteyenler oluyor. Biz de bu taleplerini yerine getiriyoruz. Ameliyatsız bir şekilde 5-10 yaş gençleşip adeta geçmişe dönüyorlar” dedi.
 
AMELİYATSIZ GÜZELLİK
 
Ameliyatlı güzellik uygulamaların artık tercih edilmediğini aktaran Zevzir, “Uygulamalarımızla cilt altına iğne kullanmadan, yabancı madde enjekte edilmeden güzelleşebiliniyor. Uygulamalar, dokuyu uyaran elastin bağ dokusunu onarıp birbirine bağlayarak askılama yapıyor. En güçlü lifting uygulaması olan operasyonla doğal yoldan 5 ile 10 yaş gençleşebiliniyor. Jennifer Lopez, Kim Kardashian, George Clooney gibi dünyaca ünlü birçok isim tarafından tercih edilen uygulamanın Türkiye'deki müdavimi ise Demet Akalın” diye konuştu.
 
ERKEKLER DE YAPIYOR
 
Ultrason ve radyofrekans enerjisiyle sinerji yaratarak dokuları uyararak kolajenleri arttırıp işlevi azalmış, solgun hücreleri canlandıran uygulamayla sarkmaların ve kırışıklıkların önüne geçildiğini aktaran Songül Durur Zevzir “Ödüllü uygulamayı tercih eden her yaştan ve cinsiyetten danışanlarımız var. Erkekler arasında da sıkça tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

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