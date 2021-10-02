Dul maaşı olarak bilinen ölüm aylığının hangi durumlarda kesileceği sıklıkla merak edilen konular arasında geliyor. Dul aylığı genel olarak kadınlara ödenen bir para gibi algılansa da uygulamada cinsiyet ayrımı yapılmıyor. Hem eşi vefat eden erkekler hem de eşi vefat eden kadınlar dul maaşından yarralanabiliyor. Hatta ölen eşin çalışıyor ya da emekli olmasına da bakılmıyor. Ölüm aylığının kesilmesine neden olan tek değişiklik ise ikinci bir evlilik. Pek çok kişi de eşler arasındaki yaş farkının dul maaşını etkileyip etkilemeceğini merak ediyor. Peki, Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşı almaya engel mi? İşte dul maaşı ile ilgili merak edilenler…

Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin bildirilmiş olması şartı bulunuyor. SGK ’lı olanların en az 5 yıl sigortası 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Çalışmayan ve emekli olmayan koca ölen eşin maaşının yüzde 75’ini alırken çalışıyorsa yüzde 50’sini alıyor. Dul aylığı konusunda en çok merak edilen soru ise eşler arasındaki yaş farkı dul maaşı almaya engel olup olmayacağı ve yaşça küçük dul eşe aylık bağlanıp bağlanmayacağı konusu. Peki, Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşı almaya engel mi? İşte dul maaşı ile ilgili merak edilenler…

MEMUR VEFAT ETTİĞİNDE KENDİSİNDEN YAŞÇA KÜÇÜK DUL EŞİNE AYLIK BAĞLANIR MI?

Bugün için tüm hizmetleri memur luk olmasa da 2008 öncesi işçi, esnaf gibi hizmetleri olup bu tarihten sonra memurluğa başlamış kişiler de bulunuyor. Bu durumdaki kişilere aylık bağlanma şartlarında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Örneğin, 2008 yılı Ekim ayına kadar işçi veya esnaf statüsünde çalışıp bu tarihten sonra memurluğa başlayan kişiler hakkında emeklilik yaş ve hizmet dışında, kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanmasında aranılacak şartlarda 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanun hükümlerinde dul eşlere aylık bağlanmasında herhangi özel bir şart bulunmuyor. Sadece aylık bağlanma oranı olarak yüzde 50 veya yüzde 75 oranında bir farklılık bulunuyor. Şayet, dul eş bir yerde çalışmıyorsa veya kendi çalışmaları nedeniyle aylık bağlanmamış ise aylık oranı yüzde 75 olmakta, diğer halde ise yüzde 50 oluyor.

5510 sayılı Kanunda dul eşlerin yaşları açısından herhangi bir özel şart olmadığından, 5510 sayılı Kanuna tabi memurların kendi yaşlarından daha düşük veya daha yüksek kişilerle (20, 25, 30,35 yaş vb. gibi) yapılan resmi evliliklerde, memurun vefatında geride kalan eşe dul aylığı/hak sahipliği aylığı bağlanmasını engellemez.