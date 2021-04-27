Eslem Sena Nur bombası! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi çıktı

Yaklaşık 2 milyor dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı öne sürülen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer son olarak sevgilisi Eslem Sena Nur ile gündeme geldi. Gerçek ismi Eslem Sena Nur olan fenomen Eslem'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Özer'in aşırı kıskançlık nedeniyle sevgilisini bunalttığını öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre THODEX CEO'su Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fatih Özer ile bir yemek sırasında tanıştıklarını belirten Eslem Sena Nur, "Kendisi çok kıskançtı, bu yüzden ayrıldık. Ama şu an mağdur olan bir sürü insan var ve asla geri dönmem. İnsanlar elinde sermeye olduğu zaman böyle şeylere yatırım yapar.İnsan bu tarz işlere girdiği zaman önce güven arıyor.Faruk Fatih Özer de gerçekten insanların güvenini kazanmıştı. Hatta birkaç ünlü ismi de reklamlara çıkarmıştı. Bu yüzden güven kazandı. Bizim insanlarımız bu güveni görünce paralarını katlamak için bu işe başvuruyorlar. Bu kadar insanın hakkını yiyen bir insanla yan yana gelmem imkansız gerçekten. Bende halktan biriyim bende onlardan biriyim bende o mağdurlardan biri olabilirdim." ifadelerini kullandı.Eslem Sena Nur, Faruk Fatih Özer'in yazılım ile ilgilendiğini ve sürekli yurt dışına gidip geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Böyle bir işe geçeceğini tahmin bile edemezdim. Ben tek başına yapacağını düşünmüyorum bir piyon vardır ve piyonun arkasında da vezir. Bu kişilerin kim olduğunu inanın bilmiyorum. Sadece yurt dışında ve Türkiye'de Anadolu yakasında 2 tane yazılım şirketi vardı, hep onlar ile ilgileniyordu."
391 bin kişinin işlem yaptığı kripto para borsası Thodex ile ilgili Faruk Fatih Özer hakkında, birçok şehirde nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulurken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis tarafından şirkette yapılan aramanın tamamlanmasının ardından bilgisayarlara el konuldu. Şirkette yapılan aramalar yaklaşık 5 saat sürdü.Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü de Özer hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu. Bakan Soylu ayrıca, Özer'in iadesi için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile görüştü.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, Thodex ile ilgili olayın duyulur duyulmaz gerekli hukuki ve ihtiyati tedbirlerin alındığını belirten Bakan Soylu, "Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz." dedi. Öte yandan Bakan Soylu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduğunu ifade etti.