Eslem Akar: Çekimlerde çok gülüyoruz

“İyi Aile Babası” dizisinden koronavirüse yakalandığı için ayrılan Bahar Şahin’in yerine kadroya dahil olan Eslem Akar, ekibe çabuk ısındı: “Çekimlerde çok gülüyoruz.”

Kanal D’nin beğeni toplayan yeni dizisi “İyi Aile Babası”nın kadrosunda koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik oldu. Yağmur karakterini canlandıran Bahar Şahin virüse yakalanınca diziden ayrıldı, onun rolünü Eslem Akar üstlendi. Ekibe çabuk uyum sağlayan genç oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

ÇOK EĞLENİYORUZ

“İyi Aile babası çok güzel bir aile işi. Kadroda usta isimler var, onlarla çalışmak benim için büyük bir deneyim. Psikoloji öğrencisi Yağmur’u da çok sevdim, onu sakin şekilde oynamak hoşuma gidiyor. Çekimlerde çok eğleniyoruz. Bunu ekrana da yansıttığımızı düşünüyorum.”