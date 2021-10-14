Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Oktay Kaynarca paylaştı: Ve nihayet!

ATV'nin en çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Oktay Kaynarca'dan beklenen paylaşım geldi. Peki, EDHO ne zaman başlıyor?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezonu, dizinin hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı sorgulanırken EDHO dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’can bir paylaşım geldi. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor 2021?

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sete çıktığını duyurdu.

''VE NİHAYET''

56 yaşındaki ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımın altına, ''Ve nihayet...'' notunu düştü. Dizinin hayranları, Kaynarca'nın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.