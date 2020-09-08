Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?

EDHO bugün var mı? EDHO yeni sezon başladı mı, soruları dizlerin yeni sezonlarının başlamasıyla yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz günlerde Oktay Kaynarca, Santralistanbul'da bir markanın çekimlerinde gazetecilerin sorularını yanıtlamış, bir haftaya kadar çekimlerin başladığını duyurmuştu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor?

EDHO yeni sezon ne zaman, bugün yeni bölüm var mı? ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları bu sorulara yanıt arıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN YENİ BÖLÜM VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonun başlayacağı tarih henüz belli olmadı.

2. sezon 20 Eylül, 3. sezon 19 Eylül, 4. sezon 25 Eylül, 5. sezon 24 Eylül’de başlamıştı. 6. sezon ilk bölümünün de 2 hafta içine başlayacağı öngörülüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır bir kez daha ihanete uğrar. Ama bu kez sevdiği, beraber hareket ettiği dostları tarafından… Uzun zamandır gerçek kimliğini saklayan Feyyaz amacına ulaşmıştır. Artık hain planlarını hayata geçirebilecektir. Ama önce masanın hâkimiyetini ele geçirmelidir. Bunun için önce Hızır'ı daha sonra da masanın beyni olarak gördüğü Alpaslan'ı bertaraf etmek istemektedir. Yani namlunun ucuna bu iki ismi koyar. "Kasaplar" lakaplı organize çete ise Türkiye'ye gelmiştir. Ancak onlar Feyyaz'dan farklı düşünmektedirler. Hızır ve Alpaslan'dan ziyade ona yakın olan "kas gücü"nü vurma planlarını Feyyaz'a anlatırlar.

Plan yapılır, Kasaplar ilk vurucu hamleyi yaparlar. Feyyaz bunun üzerine masaya barış teklifi ile gelir. Ama asıl planı masa üyelerini de öldürmektir. Ancak işler onun adına sarpa sarar. Bu sırada İlyas ise Behzat'a karşı sert ve net bir tavır sergiler. Çünkü Behzat'ın da bu işin bir parçası olduğunu düşünmektedir. Artık hiçbir dostunun kalmadığını düşünen İlyas eşinden yani Ömür'den bile şüphelenmeye başlar. Zira Ömür de yaşananları önceden bilmektedir.

İki aile arasında yeniden bir husumet belirir. Ömür de bir taraf seçmek durumunda kalır. Tipi ve Haşmet de Hızır'a cephe almıştır. Emine bunun üzerine resti çeker ve evden ayrılır. Hem kardeşini hem de eşini kaybetmek üzeredir. Hızır bu ayrılık rüzgârını dindirebilecek tek kişidir.