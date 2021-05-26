Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm full izle! EDHO 196. Bölümde Haşmet Façalı öldü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. Bölümüyle ekrana geldi. atv'nin sevilen dizisi EDHO’nun hayranları son bölümün yayınlanmasıyla 'EDHO son bölüm full izle, EDHO 196. bölüm izle' kelimelerini kullanarak son bölümü izlemek için arama motorlarına yöneldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde; Hızır Ali, Didem'in ölümünü öğrenirken, Haşmet Façalı kurşunların hedefi oldu. Façalı dayı olarak da bilinen Haşmet Façalı hastanede öldü. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm full tek parça izleme linki…

atv ekranlarında her salı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam 196. bölümü izleyiciyle buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde EDHO'da kızının ölümüyle yıkılan Haşmet Façalı ise saldırının sorumlusu Rıdvan'ın mekanını bastı. Ancak Haşmet Façalı çıkan çatışmada kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Haşmet Façalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haşmet'in ölümü hem Façalı hem de Çakırbeyli ailelerini yıktı. Hızır Çakırbeyli ise üst üste gelen acı kayıpların intikamını almak için yemin etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm izle…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nasıl izlenir? (EDHO 196. bölüm full izle bilgileri)

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır. Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir. Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.