Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları kimler? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm detayları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümde Hızır ve İlyas arasında infaz emri nedeniyle gerginlik yaşanırken, Hızır ile İlyas’ın durumu nasıl düzelteceği merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine denk gelenler ise oyuncu kadrosuyla ilgili arama motorlarına yöneliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm detayları ve oyuncu kadrosu…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri ile ATV ekranında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam da dizi 168. bölümü ile ekrana gelecek. EDHO'da neler olacak merak edilirken, diziyi açan yeni izleyiciler oyuncu kadrosu ile ilgili arama yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları kimler?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 168. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar. Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

OKTAY KAYNARCA - HIZIR ÇAKIRBEYLİ

SANEM ÇELİK - CEYLAN

ALİ SÜRMELİ - DOĞAN BABA

HÜSEYİN AVNİ DANYAL - TUFAN

YUNUS EMRE YILDIRIMER - ALPASLAN ÇAKIRBEYLİ

OZAN AKBABA - İLYAS ÇAKIRBEYLİ

SABİNA TOZİYA - HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ

TURGAY TANÜLKÜ - ŞAHİN AĞA

YALÇIN HAFIZOĞLU - HIZIR ALİ ÇAKIRBEYLİ

PELİN AKİL - BAHAR

ENGİN BENLİ - YAMAN KORKMAZ

TURGUT TUNÇALP - HAŞMET FAÇALI

EMİR BENDERLİOĞLU - BEHZAT FAÇALI

CEREN BENDERLİOĞLU - ÖMÜR ÇAKIRBEYLİ