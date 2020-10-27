Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları: Kim, kimdir? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinde neler olacak?

Salı günlerinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu Salı da evlere konuk olacak. Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm detayları ve oyuncuları…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri ile izleyiciyle olmayı sürdüyor. ATV ekranında her hafta izleyicisi ile buluşan dizi bu akşam 169. bölümü ile ekrana gelecek. EDHO yeni bölümde neler olacak, sorusuna yanıt aranırken diziyi yeni açan izleyiciler oyuncu kadrosu ile ilgili arama yapıyor. İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları ve konusu…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır. Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır. Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur. Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

OKTAY KAYNARCA - HIZIR ÇAKIRBEYLİ

SANEM ÇELİK - CEYLAN

ALİ SÜRMELİ - DOĞAN BABA

HÜSEYİN AVNİ DANYAL - TUFAN

YUNUS EMRE YILDIRIMER - ALPASLAN ÇAKIRBEYLİ

OZAN AKBABA - İLYAS ÇAKIRBEYLİ

SABİNA TOZİYA - HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ

TURGAY TANÜLKÜ - ŞAHİN AĞA

YALÇIN HAFIZOĞLU - HIZIR ALİ ÇAKIRBEYLİ

PELİN AKİL - BAHAR

ENGİN BENLİ - YAMAN KORKMAZ

TURGUT TUNÇALP - HAŞMET FAÇALI

EMİR BENDERLİOĞLU - BEHZAT FAÇALI

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?