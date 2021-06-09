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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarını üzen veda!
ATV'nin çok sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 8 Haziran Salı akşamı 198'inci bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Haşmet ve gelini Didem'in intikamını almak için Rıdvan ve oğullarını öldüren Hızır Çakırbeyli ile ekibi, Savaş'ın rehin aldığı Şahin Ağa'yı da kurtardı. Ancak, EDHO son bölümde; izleyenleri üzen bir ayrılık yaşandı.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, 8 Haziran Salı akşamı 198'inci yeni bölümüyle ekrana geldi.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, 8 Haziran Salı akşamı 198'inci yeni bölümüyle ekrana geldi.