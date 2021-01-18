Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibini yıkan haber! Ünlü oyuncunun beyninde tümör çıktı...

Ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusunun beyninde tümör çıkınca acil olarak ameliyata alındı. Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce'nin yaptığı ameliyat sonrası Sabina Toziya'yı evine getirmek için özel uçak ayarlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanacak. Dizinin ekranlara geleceği yeni bölüm fragmanında sürpriz olaylar yaşanıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. 72 yaşındaki oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı yaptı. Altı sezondur ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi si yılbaşı arasının ardından ekrana dönüyor. Heyecanla sete başlamaya hazırlanan dizi ekibi aldıkları acı haber le adeta yıkıldı. Dizinin 72 yaşındaki Hayriye anası Sabina Toziya yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya tam dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde bir tümör tesbit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu daha sonra normal servise çıkarıldı, Sabina Toziya'nın bugün evine götürüleceği öğrenildi.Doktorlarının "Sabina güçlü bir kadın, başkası olsa masada kalırdı o yaşta" dedikleri konuşuluyor.

SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

Usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli... Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak.

Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne başsağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.

AMELİYATI SAĞLIK BAKANI YAPTI

Usta oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce yaptı. Eşi Türk olan Makedonya'nın Arnavut asıllı Kültür Bakan Yardımcısı Sedat Süleymani de Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Herkesin çok sevdiği ve hayranlık duyduğu oyuncuyu ihtiyaç halinde uçakla İstanbul 'a getirmek için hazırlık yapıldı.

SENARYO REVİZE EDİLDİ

Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Dizi ekibi 4 gündür değişen senaryodaki yas ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanacak. Dizinin ekranlara geleceği yeni bölüm fragmanında sürpriz olaylar yaşanıyor.. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrı kalan Ali Sürmeli yeni bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yerini alıyor. İşte yeni bölüm fragmanından merak edilen detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde Ali Sürmeli yeniden ekranlara dönerken, sevilen karakterler 'Hayriye Anne'nin öldüğü görülüyor. Son bölümün final sahnesinden merakta bırakan 'Ebru'nun hain olduğu anlaşılacak mı?' sorusunun cevabı ise Ceylan'ın kusuruz planı ile aydınlanıyor.

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz.

Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.