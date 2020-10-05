Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak? EDHO yeni bölüm fragmanı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 6. sezona merhaba diyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ilk bölümünde de aksiyon eksik olmuyor. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak? EDHO'nun yeni bölümünde neler olacak? EDHO'ya yeni katılan oyuncular kim? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi altıncı sezona aksiyon dolu bölümleriyle geliyor. Yeni sezonun ilk bölümüyle izleyenlerine merhaba diyecek olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni oyuncular da kadroya dahil oldu. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak? EDHO'nun yeni bölümünde neler olacak? EDHO'ya yeni katılan oyuncular kim? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı!

Başrollerinde; Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal(Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan ( Bahar), Engin Benli (Yaman) yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona hazırlanıyor.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni sezonda da Çakırbeyli ailesinin gücü, planlanan entrikalar ve elbette ki aksiyon hiç eksik olmayacak. Beş sezon boyunca yaşanan heyecan yeni sezonda da devam edecek. Bu sezon güç dengeleri değişecek. Çakırbeyli ailesi bir kez daha gücünü tüm Türkiye'ye gösterecek.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi 6 Ekim Salı günü başlıyor.

EDHO'NUN YENİ SEZONUNA YENİ KADRO

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın altıncı sezon kadrosuna birçok ünlü oyuncu transfer oldu. Pelin Akil, Engin Benli, Ünal Silver, Adnan Biricik, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu, Hakan Aydın gibi başarılı isimler yeni sezonda yer alacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder.

Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir.

Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.

Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.

Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır.

Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Hızır bir kez daha ihanete uğrar. Ama bu kez sevdiği, beraber hareket ettiği dostları tarafından… Uzun zamandır gerçek kimliğini saklayan Feyyaz amacına ulaşmıştır. Artık hain planlarını hayata geçirebilecektir. Ama önce masanın hâkimiyetini ele geçirmelidir. Bunun için önce Hızır'ı daha sonra da masanın beyni olarak gördüğü Alpaslan'ı bertaraf etmek istemektedir. Yani namlunun ucuna bu iki ismi koyar. "Kasaplar" lakaplı organize çete ise Türkiye'ye gelmiştir. Ancak onlar Feyyaz'dan farklı düşünmektedirler. Hızır ve Alpaslan'dan ziyade ona yakın olan "kas gücü"nü vurma planlarını Feyyaz'a anlatırlar.

Plan yapılır, Kasaplar ilk vurucu hamleyi yaparlar. Feyyaz bunun üzerine masaya barış teklifi ile gelir. Ama asıl planı masa üyelerini de öldürmektir. Ancak işler onun adına sarpa sarar. Bu sırada İlyas ise Behzat'a karşı sert ve net bir tavır sergiler. Çünkü Behzat'ın da bu işin bir parçası olduğunu düşünmektedir. Artık hiçbir dostunun kalmadığını düşünen İlyas eşinden yani Ömür'den bile şüphelenmeye başlar. Zira Ömür de yaşananları önceden bilmektedir.

İki aile arasında yeniden bir husumet belirir. Ömür de bir taraf seçmek durumunda kalır. Tipi ve Haşmet de Hızır'a cephe almıştır. Emine bunun üzerine resti çeker ve evden ayrılır. Hem kardeşini hem de eşini kaybetmek üzeredir. Hızır bu ayrılık rüzgârını dindirebilecek tek kişidir.