Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak sorusu internette merak edilen konular arasında geliyor. Televizyon dizilerinin birçoğu yeni sezona merhaba dedi. Dizilerin yeni bölümlerin başlamasının ardından dizi takipçilerinin merak ettiği dizilerin başında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geliyor. Soluksuz izlenen sezon finalinin ardından dizi takipçileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Televizyon dizi leri yeni sezonlarının başladı. Dizi takipçileri sezon finali yapılan dizilerin yeni sezon tarihlerini araştırıyor. Bu yapımlardan biri de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO). Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? İşte EDHO hakkında merak edilenler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin sezon finalinde, masaya barış teklifi yapıp ancak asıl planı masa üyelerini öldürmek olan Feyyaz'ın hain planını Hızır bozmuştu. Yeni sezonda neler olacağı heyecanla beklenirken, dizinin ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında geliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salı günlerine damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

İşte EDHO'nun sezon açılış tarihleri:

2. sezon ilk bölümü 20 Eylül 2016 Salı

3. sezon ilk bölümü 19 Eylül 2017 Salı

4. sezon ilk bölümü 25 Eylül 2018 Salı

5. sezon ilk bölümü 24 Eylül 2019 Salı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır bir kez daha ihanete uğrar. Ama bu kez sevdiği, beraber hareket ettiği dostları tarafından… Uzun zamandır gerçek kimliğini saklayan Feyyaz amacına ulaşmıştır. Artık hain planlarını hayata geçirebilecektir. Ama önce masanın hâkimiyetini ele geçirmelidir.

Bunun için önce Hızır'ı daha sonra da masanın beyni olarak gördüğü Alpaslan'ı bertaraf etmek istemektedir. Yani namlunun ucuna bu iki ismi koyar. "Kasaplar" lakaplı organize çete ise Türkiye'ye gelmiştir. Ancak onlar Feyyaz'dan farklı düşünmektedirler. Hızır ve Alpaslan'dan ziyade ona yakın olan "kas gücü"nü vurma planlarını Feyyaz'a anlatırlar.

Plan yapılır, Kasaplar ilk vurucu hamleyi yaparlar. Feyyaz bunun üzerine masaya barış teklifi ile gelir. Ama asıl planı masa üyelerini de öldürmektir. Ancak işler onun adına sarpa sarar. Bu sırada İlyas ise Behzat'a karşı sert ve net bir tavır sergiler.

Çünkü Behzat'ın da bu işin bir parçası olduğunu düşünmektedir. Artık hiçbir dostunun kalmadığını düşünen İlyas eşinden yani Ömür'den bile şüphelenmeye başlar. Zira Ömür de yaşananları önceden bilmektedir.

İki aile arasında yeniden bir husumet belirir. Ömür de bir taraf seçmek durumunda kalır. Tipi ve Haşmet de Hızır'a cephe almıştır. Emine bunun üzerine resti çeker ve evden ayrılır. Hem kardeşini hem de eşini kaybetmek üzeredir. Hızır bu ayrılık rüzgârını dindirebilecek tek kişidir.