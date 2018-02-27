27 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
7°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.926 0.11 EURO 4,6680 0.14
USD 3,7890 0.09 ALTIN 162,360 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 92. yeni bölümde Çakırbeylileri büyük bir bela bekliyor!

27 Şubat 2018 Salı - 9:03 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 9:03

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 92. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Çakırbeylilerin yeni belası ortalığı karıştıracak. İşte dizide yaşanacaklar...


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamları ekrana geliyor ve izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin fenomeni olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır, gizli düşmanlarından yorulmuştur. Peki ne yapmayı planlıyor? İşte fragman ve özet...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92. BÖLÜM FRAGMANI

"Hakkı, Ekrem'i sattı!"
 
Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır. Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir. Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir. Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.

ETİKETLER

eşkıya dünyaya hükümdar olmaz eşkıya dünyaya hükümdar olmaz yeni bölüm eşkıya dünyaya hükümdar olmaz fragman eşkıya dünyaya hükümdar olmaz yeni bölüm fragmanı eşkıya dünyaya hükümdar olmaz son bölüm eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 92 bölüm eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 92 bölüm fragmanı adho
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.