Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 88. son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. İzlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır intikamını alabildi mi? Merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Salı akşamlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 88. son bölümüyle dün akşam yayınlandı. İzleyicileri yine ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde neler oldu? Hızır nasıl bir plan uyguladı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 88. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet…

Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.