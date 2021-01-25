Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 180. yeni bölüm fragmanı! Kıyamet kopacak!

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 180. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Hayriye Çakırbeyli’nin ani ölümü Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsıyor. EDHO'nun sürprizlerle dolu 180. yeni bölümde yer yerinden oynayacak. Hızır Çakırbeyli kurduğu planı devreye alıyor ve hain avına çıkıyor. Peki, EDHO yeni bölümde neler olacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 180. bölüm fragmanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 180. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi bu hafta hem hüzün hem de aksiyon dolu sahneleriyle izleyici karşısına çıkacak. Hızır bir yandan annesi Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü ile sarsılırken bir yandan da düşmanları ile mücadelesine devam ediyor. EDHO'nun yeni bölümünde deyi,m yerindeyse 'Kıyamet Kopacak'. Yeni bölümde Hızır Çakırbeyli kurduğu planı devreye alıyor ve hain avına çıkıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 180. bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında merak edilenler...

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sürprizlerle dolu bir bölümle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayriye Çakırbeyli'nin ani ölümü Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.