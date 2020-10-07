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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

07 Ekim 2020 Çarşamba - 17:33 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 17:34

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon ile ekranlara geldi. EDHO'nun 6 Ekim'de yayınlanan 166. bölümü geceye damgasını vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde ekibe yeni katılan oyuncular damga vurdu. Pelin Akil, Bahar rolü ile diziye giriş yaptı. Bahar, Hızır'a tuzak kurarak vurdu. EDHO'nun son yayınlanan bölümünde sürpriz ayrılıklar da yaşandı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölümde ne oldu? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO'nun yeni bölümü ile ilgili detaylar...


Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon izleyici ile buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 166. bölümüyle ekranlara gelirken, diziye yeni katılan oyuncular da dikkat çekti. EDHO'ya Bahar rolüyle giren Pelin Akil'in Hızır'a tuzak kurması ise gecenin en çok konuşulan anlarından biriydi. Peki,  Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde ne oldu? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO'nun yeni bölümü ile ilgili detaylar...
 
 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünde dizi kadrosuna katılanlar kadar diziye veda eden isimler de dikkat çekti. EDHO'da Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban, Özlem karakterini canlandıran Selin Işık ve Faruk karakterini canlandıran Mert Öğüt senaryo gereği ölerek diziye veda etti.
 
EDHO'nun 5. sezon kadrosuna birçok ünlü oyuncu transfer oldu. Pelin Akil, Engin Benli, Ünal Silver, Adnan Biricik, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu, Hakan Aydın gibi başarılı isimler yeni sezonda kadroya dahil oldu.
 
EDHO 167. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 167. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. EDHO'nun yeni bölümü 13 Ekim günü ekranlara gelecek.
 
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
 
Alparslan ailesine ve kendisine yapılan saldırı sonrası intikam yemini etti. Olayın sorumlularını araşıtıran Alparslan, Hızır Çakırbeyli'ye bile karşı çıkmayı göze almıştır. Olay masayı da karıştırmaktadır. İntikam masada bulunanları birbirine düşürür. Alparslan hedef haline gelir. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Alparslana yapılan saldırı sonrası düşmanlarının peşine düşen Hızır gözlerine bakarak meydan okur. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.
 

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