Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan öldü mü? Sanem Çelik'in EDHO kadrodan ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ceylan'ını canlandıran Sanem Çelik'in kadrodan ayrılacağı iddia edildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinde bulunan Ceylan karakterinin nasıl veda edeceği ise merak ediliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosundan Ceylan’ın ayrılacağı iddia edildi. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a daha önce veda edip tekrar dönen Sanem Çelik, veda edecek. Çelik'in hayat verdiği Ceylan'ın sonu beklenmedik bir şekilde olacak. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli ve Ozan Akbaba'nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 23 Mart tarihli bölümü merak konusu oldu.

SANEM ÇELİK KİMDİR?

1983 yı?ında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bale bölümüne girdi. 12 sene boyunca okul gösterilerinde ve Çağdaş Bale Topluluğu'nun çeşitli eserlerinde solist ve corps de ballet dansçısı olarak dans etti. Figen Yücel, Vecihi Ofluoğlu, Cem Ertekin, Marion-Yener Durukan, Valentina Sobseva, Ludmilla Marazova, Ramazan Bapov gibi değerli eğitmen ve koreograflarla çalıştı. Ön lisansını aldıktan sonra tiyatro bölümüne geçti. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in yıldız öğrencilerindendi.1999'da mezun oldu.

1994-1996 yılları arasında birçok reklam filminde oynadı.

1996’da Nihat Durak’ın yönetmenliğinde, başrollerini Aytaç Arman ile üstlendiği, Ziya Öztan’in Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun edebiyat eserinden senaryolaştırdığı Yaban'da ki Emine rolü Sanem’in ilk sinema deneyimi oldu. Bu rol ile 10.Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

1997'de başlayan ve Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizilerinden biri olan Kara Melek, Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıdır. Canladırdığı Yasemin Saylan, Türk televizyonlarının en ünlü kötü karakterlerinden biri oldu. Türkiye Sanem'i bu dizi ile tanıdı ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin verdiği "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Perran Kutman ile paylaştı.

1998, Haldun Dormen’in yönetmenliğinde, Melih Kibar’in besteleri ve piyanosu eşliğinde Çiğdem Talu’ya Selam müzikalinin koreografisini yaptı, dans etti, oynadı, şarkı söyledi.

1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı.

2000 yılında Havva Adem karakterini canlandırdığı Derviş Zaim'in Filler ve Çimen adlı sinema filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. Yine aynı film ile 2000- 2001 yılları arasında beş farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Bu sırada Dormen Tiyatrosu'nda sahnelenen bir Ray Cooney oyunu olan Hangisi Karısı ile Volkan Severcan, Salih Kalyon gibi değerli isimlerle tiyatro sahnelerindeydi.

2002'de 13. Orhan Murat Arıburnu Film Festivali'nde jüride yer aldı. Karakalem dersleriyle resim kursuna başladı.

2003 yılında Tolga Örnek'in yazıp yönettiği Hititler belgeselinde Haluk Bilginer ile birlikte rol aldı, Kraliçe Puduhepa'yı canlandırdı.

2004'te TMC'nin yapımcılığını üstlendiği Aliye adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısındaydı. Halit Ergenç, Nejat İşler, Ayla Algan, gibi zengin kadroya sahip olan dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dört ayrı yarışmadan "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Kadın Dizi Oyuncusu" ödülleri aldı. Ve bu sene de ayni fars oyunu Hangisi Karısı bu sefer Nedim Saban Tiyatrokare'den teklif edildi. Mary Smith Karakteri ile Afife Tiyatro Ödülleri'ne aday oldu.

2005 yılında tekrar bir sinema filmi ile beyazperdeydi: "Ayın Karanlık Yüzü". Metin Belgin'in yazdığı, Biket İlhan'ın yönettiği filmde, Memet Ali Alabora, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte başrolü paylaştı. 2005'te motor sporları dünyasına katıldı pistte araba yarıştırdı, derece aldı.

2006 yılında Aliye dizisini bitişinin ardından Amerika'nın Los Angeles şehrine gitti. Çeşitli alanlarda kurs ve atölye çalışmalarına katıldı.

2008 yılında Türkiye'ye döndü ve yine TMC'nin yapımcılığında Güldünya adlı dizi için kamera karşısına geçti.

2012'de 17 sene sonra ilk kez Shaman Dans Tiyatrosu'nun İstanbul adlı gösterisinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yararına dans etti.

2013'te Bursa'da çekimleri tamamlanan Derviş Zaim'in Balık filminde başrollerini Bülent İnal ile paylaştığı Filiz rolünü üstlendi. Yine ayı yıl, Serdar Akar'ın yönettiği, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler gibi sevilen oyuncularla paylaştığı Behzat Ç. Ankara Yanıyor sinema filminde Alman polisi Ulrike rolünde oynadı. Süreç Film yapımcılığında İnadına Yaşamak dizisinde rol aldı.

Balık filmi 17 Ekim 2014'te İstanbul'da vizyona girdi.