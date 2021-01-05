Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı akşamları dizi severlerle buluşuyor. 178. Bölümde ihaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması masadaki dengeleri yeniden bozdu. Bugün sabırsızlıkla yeni bölüm için televizyonlarını açan izleyiciler dizinin yayınlanmadığını gördü. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN NEDEN YOK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5 Ocak ATV yayın akışında yer almıyor. Sevilen dizinin en son 178. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Yeni bölüm fragmanı ise henüz izleyicinin beğenisine sunulmadı. Dizi yeni yıl tatilinde olduğu için dizinin yeni bölüm 12 Ocak'ta yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
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14:00 Beni Bırakma
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19:00 ATV Ana Haber
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