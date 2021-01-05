Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için televizyonlarını açan izleyiciler, dizinin yeni bölümünü ekranlarda göremeyince dizi hakkında araştırma yapmaya başladı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? sorularına yanıt aranıyor. Yeni bölüm bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. İşte detaylar…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı akşamları dizi severlerle buluşuyor. 178. Bölümde ihaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması masadaki dengeleri yeniden bozdu. Bugün sabırsızlıkla yeni bölüm için televizyonlarını açan izleyiciler dizinin yayınlanmadığını gördü. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5 Ocak ATV yayın akışında yer almıyor. Sevilen dizinin en son 178. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Yeni bölüm fragmanı ise henüz izleyicinin beğenisine sunulmadı. Dizi yeni yıl tatilinde olduğu için dizinin yeni bölüm 12 Ocak'ta yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

23:40 Hercai

02:30 Akıncı