Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) akıbeti merak eidliyor. Sezon fragmanı yayınlanan EDHO'da yeni bölümün ekim ayında başlaması kararlaştırılmıştı. Ancak EDHO'dan kötü haber geldi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO yayınlanacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı? İşte ayrıntılar...

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) gündemde yer almaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yapmış, ekim ayında yeni sezonun başlayacağı belirtilmişti. 200. bölüm fragmanı yayınlanmasının ardından flaş bir karar alındı. Başta oyuncular olmak üzere açıklamalar gelirken dizinin sıkı takipçileri de sıklıkla EDHO'nun son durumu ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO yayınlanacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı? İşte ayrıntılar...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FİNAL Mİ YAPTI?

Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haber Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.

İŞTE OKTAY KAYNARCA'NIN O PAYLAŞIMI;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum."