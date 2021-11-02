Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO final mi yaptı? EDHO bu akşam var mı, neden yok?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bugün var mı, yok mu? Atv ekranlarının en çok izlenen yapımlarından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 7. sezon bölümleri merakla bekleniyordu. Yeni sezon için 26 Ekim tarihine işaret edilmiş, ancak Atv yayın akışında dizi yer almamıştı. Dizinin hayranları “EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başlamıştı. Konuyla ilgili Oktay Kaynarca ve dizinin yönetmeninden açıklama geldi. Peki, EDHO bitti mi, neden? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu? EDHO yeni sezon merakla bekleniyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm için geri sayım sürerken geçtiğimiz hafta nedeni açıklanmadan yapım Atv yayın akışında yer almadı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bitti mi? EDHO yeni bölüm ne zaman? EDHO bu akşam var mı, EDHO neden bitti?

EDHO BİTTİ Mİ, NEDEN?

Dizi bugün de ATV yayın akışında yer almadı. Dizi saatinde Son Sığınak filmi yayınlanacak. Ancak dizinin neden bittiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca, dizinin akıbeti hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, veda mesajı yayımladı. Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

Dizinin yönetmenliğini yapan Onur Tan da sosyal medyadan açıklama yaptı. ''Şöyle afili bir veda bile edemedim... 7 yılın içinde kendi içimde biriken gözyaşlarımı bile dökemedim... çok ani ve zamansız ayrılıklar, sevdiklerimizin bu dünyadan göçleri bizlere ayrılık acısını çok zaman tattırdı... hiç mi biri bu ayrılık kadar zor olmadı, inanın hepsi çok zor oldu... Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır... Doğru başladığına inandığım, bu işin hakkını da 7 yıldır birlikte çalıştığım tüm iş ve ekip arkadaşlarımın emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak, bizi seven, gönül veren, bizi eleştirirken bile seven, çok sevdiğinde yerlere göklere sığdıramayan izleyicilerimize de sonsuz minnet ve şükranlarımı sunabiliyorum ancak kendi adıma... Dünya döndükçe, ben yaşadıkça hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğime söz veriyorum... Dilerim 200 bölüm boyunca tüm bu yazılan güzel eser başta olmak üzere, desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel ekibimize, can veren tüm aktör arkadaşlarımın hissiyatlarına ve başarılarına, ekran başında sevgiyle takipte kalan siz değerli izleyicilere layık olabilmişimdir...'' Ancak yine de dizinin kesin olarak bittiğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Kanaldan veya yapımdan açıklama bekleniyor.

EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.