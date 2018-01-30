Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölümde Davut yaşıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dorukta... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam Davut'un yaşıyor olduğu gerçeği Hızır'ı şoke ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 89. bölüm fragmanı heyecan yarattı. ATV'de Salı akşamları ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oğlunun cezaevinden çıkmasını bekleyen Meryem'in duyacağı gerçekler şok etkisi yaratacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin fragman ve özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Önemli olan kendini bilmek, yolunu bilmek..."

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.