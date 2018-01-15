Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fenomenlerini telaşlandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölümüyle yarın akşam ekrana gelmeyecek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi bitti mi? Yeni fragman neden yok? İşte yanıtları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yarınki ATV yayın akışından çıkarıldı. İstanbulspor - Fenerbahçe maçı dolayısıyla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 23 Ocak Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.