Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. son bölümde neler yaşandı? Yeni fragman...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. son bölüm dün akşam yayınlandı ve izleyicileri ekrana kilitledi. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır yaptığı planda başarılı olabildi mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yanıtları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. son bölüm izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Salı akşamlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'in 88. yeni bölüm fragmanı oldukça merak edilse de henüz yayınlanmadı. İşte EDHO'da yaşanan olaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 87. SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.