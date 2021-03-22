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Eskişehirli lise öğrencisi "robot köpek" geliştirdi

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 17:59 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 17:59

Eskişehir'de özel bir lisenin 12'nci sınıfında öğrenim gören Halid Yıldırım, farklı kullanım alanlarına uygun "robot köpek" geliştirmeyi başardı.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında evde kaldığı dönemi  değerlendirmek isteyen Yıldırım, projenin danışmanı ve okulun Bilgisayar Öğretim  Teknolojileri öğretmeni Hicret Koyuncu'nun da desteğiyle "robot köpek" yapmak  için kolları sıvadı.
 
Yıldırım, kapasitesi ve kabiliyeti geliştirilebilir modüler robot  köpeği tamamladı. Tasarımı ve yazılımı Yıldırım'a ait robot köpek, üzerindeki  bütün sistemleri ve bileşenleri tamamen çıkartılıp takılabilir şekilde üretildi.
 
Aynı anda birçok alanda kullanılabilir özelliğe sahip tasarımıyla  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) düzenlediği 52. Lise  Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finaline katılmaya hak  kazanan, TEKNOFEST 2021'in ön aşamasını da geçen Yıldırım, geliştirmeye devam  ettiği robot köpeğe drone sistemi dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
 
"Yaklaşık 6 aylık çalışma sonunda tasarladım"
Halid Yıldırım, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri tak-çıkar tarzı  oyuncaklarla uğraştığını belirterek, daha sonra ailesinin desteğiyle 3 boyutlu  yazıcıya sahip olduğunu söyledi.
 
Robotik kodlamayı öğrenip yazılımlar üzerine çalışmalar yaptığını  aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:
"Farklı projeler belirleyip yazılım, donanım ve elektroniğini kendim  yapmaya başladım. Kovid-19 salgını döneminde herkes evlere kapandı. Okullar da  uzaktan eğitim sistemine geçince gençler evde kaldı. Bu dönemi iyi değerlendirmek  istedim. Robot köpek yapma fikri oluştu. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonunda  tasarladım. Donanımı, yazılımı ve tasarımı bana ait. Tasarım programı olarak  Fusion 360'ı kullandım. 3 boyutlu yazıcıyla plastik aksamlarını kendim çıkarttım.  Elektrik ve veri dağıtma tesisatlarını çeşitli programla tasarlayıp lehimledim.  Arduino yazılımını kullandım. Kinematik formüllerini bizzat yazdım."
 
Yıldırım, robot köpeğin üzerindeki bütün sistemlerin, komponentleri,  bataryaları, bilgisayarı, regülatör ünitesi, gaz sensörü ve lidarın tamamen  çıkartılıp takılabilir olduğunu dile getirdi.
 
Robotun işlevlerine değinen Yıldırım, "Farklı iş kollarında, farklı  uygulama alanlarında kullanmak için özelleştirilebilir. Her iş alanı için farklı  robot üretmektense tek bir robot köpek için farklı modüller üretmeyi tercih  ettim. Üzerinde sabit kamera sistemi var. Lidar ve gaz sensörüne sahip. Drone  modülü üzerinde hala çalışıyorum, kısa bir süre sonra o da tamamlanacak." dedi.
 
Yıldırım, gelecekte bilgisayar mühendisliği okumayı planladığını,  kuantum bilgisayarlar ve yapay zeka üzerine uzmanlaşmak istediğini ifade etti.
 
Maden kazalarında arama kurtarma, zehirli gazların tespitinde de  kullanılabiliyor
Proje danışmanı Hicret Koyuncu ise yaklaşık 1 yıldır projeler hakkında  çalıştıkları Halid Yıldırım'ın kendisine robot köpek yapma fikriyle geldiğini  belirtti.
 
Yurt dışında çeşitli robot köpek projelerinin bulunduğunu anlatan  Koyuncu, şunları kaydetti:
"Boston Dynamics'in ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT)  robot köpek projeleri var ancak öğrencimin geliştirdiği robot köpeğin  çıkarılabilir modüllerinin olması birçok alanda kullanılmasına imkan sağlıyor.  Yurt dışındaki benzerlerinden en büyük farkı, çıkarılabilir modüllerinin  bulunmasıdır. Robot köpeğimizle 3 projeye dahil olduk. TÜBİTAK'ın düzenlediği 52.  Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldık. Teknolojik tasarım ve  robotik kodlama alanında Eskişehir'i temsilen Bursa bölge finaline kaldık. Bu  proje başarı da getirecektir. TEKNOFEST'in de ön aşamasını geçtik. Davet  edildiğimizde eylül ayında projemizin sunumu olacak. Robot köpeğin maden  kazalarındaki arama kurtarma, zehirli gazların tespitinde kullanımına yönelik  farklı bir yarışmaya daha katıldık."
 

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