Eskişehirli lise öğrencisi "robot köpek" geliştirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında evde kaldığı dönemi değerlendirmek isteyen Yıldırım, projenin danışmanı ve okulun Bilgisayar Öğretim Teknolojileri öğretmeni Hicret Koyuncu'nun da desteğiyle "robot köpek" yapmak için kolları sıvadı.

Yıldırım, kapasitesi ve kabiliyeti geliştirilebilir modüler robot köpeği tamamladı. Tasarımı ve yazılımı Yıldırım'a ait robot köpek, üzerindeki bütün sistemleri ve bileşenleri tamamen çıkartılıp takılabilir şekilde üretildi.

Aynı anda birçok alanda kullanılabilir özelliğe sahip tasarımıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) düzenlediği 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finaline katılmaya hak kazanan, TEKNOFEST 2021'in ön aşamasını da geçen Yıldırım, geliştirmeye devam ettiği robot köpeğe drone sistemi dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yaklaşık 6 aylık çalışma sonunda tasarladım"

Halid Yıldırım, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri tak-çıkar tarzı oyuncaklarla uğraştığını belirterek, daha sonra ailesinin desteğiyle 3 boyutlu yazıcıya sahip olduğunu söyledi.

Robotik kodlamayı öğrenip yazılımlar üzerine çalışmalar yaptığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Farklı projeler belirleyip yazılım, donanım ve elektroniğini kendim yapmaya başladım. Kovid-19 salgını döneminde herkes evlere kapandı. Okullar da uzaktan eğitim sistemine geçince gençler evde kaldı. Bu dönemi iyi değerlendirmek istedim. Robot köpek yapma fikri oluştu. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonunda tasarladım. Donanımı, yazılımı ve tasarımı bana ait. Tasarım programı olarak Fusion 360'ı kullandım. 3 boyutlu yazıcıyla plastik aksamlarını kendim çıkarttım. Elektrik ve veri dağıtma tesisatlarını çeşitli programla tasarlayıp lehimledim. Arduino yazılımını kullandım. Kinematik formüllerini bizzat yazdım."

Yıldırım, robot köpeğin üzerindeki bütün sistemlerin, komponentleri, bataryaları, bilgisayarı, regülatör ünitesi, gaz sensörü ve lidarın tamamen çıkartılıp takılabilir olduğunu dile getirdi.

Robotun işlevlerine değinen Yıldırım, "Farklı iş kollarında, farklı uygulama alanlarında kullanmak için özelleştirilebilir. Her iş alanı için farklı robot üretmektense tek bir robot köpek için farklı modüller üretmeyi tercih ettim. Üzerinde sabit kamera sistemi var. Lidar ve gaz sensörüne sahip. Drone modülü üzerinde hala çalışıyorum, kısa bir süre sonra o da tamamlanacak." dedi.

Yıldırım, gelecekte bilgisayar mühendisliği okumayı planladığını, kuantum bilgisayarlar ve yapay zeka üzerine uzmanlaşmak istediğini ifade etti.

Maden kazalarında arama kurtarma, zehirli gazların tespitinde de kullanılabiliyor

Proje danışmanı Hicret Koyuncu ise yaklaşık 1 yıldır projeler hakkında çalıştıkları Halid Yıldırım'ın kendisine robot köpek yapma fikriyle geldiğini belirtti.

Yurt dışında çeşitli robot köpek projelerinin bulunduğunu anlatan Koyuncu, şunları kaydetti: