Eskişehir ve Bilecik'te vakalar 1 haftada 2'ye katlandı

Sağlık Bakanlığı'nın 20- 26 Mart haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 bin kişide 116,56 vaka oranıyla 'çok riskli' iller arasında yer alan Eskişehir 'de, pozitif vakalardaki artış yeni tabloya da yansıdı. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte 1 haftalık süreçte koronavirüs vakaları 116,56’dan 2 katına çıkarak 118,69 oranında artışla 225,12 seviyesine yükseldi. PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı 3 bin 727’ye yükselirken, koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi’nde 14’ü yoğun bakım olmak üzere 579 hasta halen Covid-19 servislerinde tedavi görüyor. Günlük 550 kişinin pozitif vaka olarak tespit edildiği kentte son 1 yılda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 783 oldu.

HES HARİTASI KIZARDI

Vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamının 'düşük risk' anlamına gelen ‘mavi’ renkle gösterildiği harita, son 1 ayda artan vaka sayısının ardından yeniden kırmızıya boyandı.

TRAFİĞE KAPALI CADDEDE OTURMA ALANI KAPATILDI

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirler aldı. Kurul tarafından şehir merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu caddelere denetim ve kısıtlama getirildi. Hamamyolu Caddesi’ndeki özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin yoğun olarak bir araya geldiği 500 metre uzunluğundaki alanda sokaktaki oturma gruplarının çevresi güvenlik şeritleri çekilerek kullanıma kapatıldı. Ayrıca trafiğe kapalı olan İsmet İnönü ve İki Eylül Caddelerine giriş- çıkışlar kısıtlanarak kontrollü olarak yapılmaya başlandı. Polis ve mahalle bekçileri caddelerde görev alarak yoğunluğu kontrol altına aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, otellerde tek gecelik kayıt yaptırılarak eğlence yapılmasını önlemek için ikameti Eskişehir’de olanlara en az 5 gün otelde kalma şartı getirdi. Uygulamanın sadece kentin merkez ilçeleri olan Tepebaşı ve Odunpazarı’nda geçerli olduğu ifade edildi.

VAKALAR ARTTI, KALABALIK AZALMADI

Eskişehir’de vaka oranlarının 2 katına çıkmasına rağmen sokaklardaki insan kalabalığı dikkat çekti. Özellikle trafiğe kapalı olan İkieylül, Hamamyolu ve İsmet İnönü- 1 Caddelerinde maske zorunluluğuna uyulurken, sosyal mesafe kuralının unutulduğu gözlendi.

BİLECİK’TE DE VAKALAR 2 KATINA ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, nüfusu yaklaşık 220 bin olan Bilecik ’te vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkarak 100 binde 114,30’dan 227,69’a yükseldi. Artış, HES haritasına da yansırken, daha önce mavi olan kent, kısa sürede kırmızıya döndü.

KÜTAHYA’DAKİ DURUM