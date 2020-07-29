Eskişehir TOKİ çekilişi canlı yayın - TOKİ Eskişehir Mamuca 2020 kura sonuçları (TOKİ Eskişehir çekiliş)

TOKİ Mamuca kura çekimi ve Eskişehir Odunpazarı Mamuca TOKİ kura sonuçları 2020 araştırması başladı. Eskişehir Odunpazarı Mamuca 2450/100000 Toplu Konut Projesi başvurusu onaylanan Eskişehirliler, Eskişehir Odunpazarı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. 2+1 1715 - 3+1 735 konutun hak sahibinin belirleneceği Eskişehir Mamuca kura çekimi sonuçları, saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Eskişehir Mamuca TOKİ kura kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, TOKİ Eskişehir Odunpazarı Mamuca kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Eskişehir Mamuca Odunpazarı kura sonuçları…

Eskişehir Odunpazarı Toki kura sonuçları, verilecek ev sayısının da çok olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylananlar, TOKİ Eskişehir Odunpazaraı Mamuca kura sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 1715, 3+1 735 toplam 2450 kişinin konut sahibi olacağı Eskişehir Mamuca TOKİ kura sonuçları saat 10.00’da çekilmeye başlandı. İşte Eskişehir Odunpazarı Mamuca TOKİ kura sonuçları 2020…

TOKİ MAMUCA KURA ÇEKİMİ

Eskişehir Mamuca TOKİ kura çekimi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

ESKİŞEHİR MAMUCA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Eskişehir Mamuca 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARAI MAMUCA KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ