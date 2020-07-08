Eskişehir Sivrihisar TOKİ kura sonuçları (200 konut) - TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi 2020

TOKİ Eskişehir kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Tokatlılar, TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Eskişehir kura sonuçları saat 10.00’da çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Eskişehir TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama…
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ
TOKİ Eskişehir kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR KURA SONUÇLARI 2020
Eskişehir Sivrihisar TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020
ESKİŞEHİR TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek