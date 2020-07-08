Eskişehir Sivrihisar TOKİ kura sonuçları (200 konut) - TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi 2020

Eskişehir Sivrihisar 200/100000 Toplu Konut Projesi, başvurusu kabul edilen Eskişehirliler sabırsızlıkla 200 konutun kura sonuçlarını bekliyor. TOKİ Eskişehir kura sonuçları merak ediyor. 2+1 160, 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Eskişehir Sivrihisar TOKİ kura çekilişi, saat 10.00’da çekilecek. Noter huzurunda canlı olarak çekilecek TOKİ Eskişehir kuraları, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? İşte Eskişehir Sivrihisar TOKİ kura sonuçları…

TOKİ Eskişehir kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Tokatlılar, TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Eskişehir kura sonuçları saat 10.00’da çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Eskişehir TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama…

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ Eskişehir kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR KURA SONUÇLARI 2020

Eskişehir Sivrihisar TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

ESKİŞEHİR TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek