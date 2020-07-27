Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 190 sözleşmeli personel alıyor!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 190 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı ilanı detayları...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere, hemşire, sağlık teknikeri, sağlık personeli, ebe, eczacı, biolog, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist kadrolarında 190 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı ilanı...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 190 sözleşmeli personel alınacak. İlana göre, hemşire, sağlık teknikeri, sağlık personeli, ebe, eczacı, biolog, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist kadrolarına alım yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı ilanı Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Adaylar ilan edilen kadroların sadece birine başvuru yapabilecek. Posta, fax,veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvurular 10 Ağustos'ta sona erecek.

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