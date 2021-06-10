Eskişehir'li kamyonlar Lüksemburg yollarında!

Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi F-MAX başta olmak üzere, Ford Otosan mühendislerinin Eskişehir’de sıfırdan geliştirdiği ürün portfoyü Avrupa pazarlarındaki yerini sağlamlaştırmayı planlıyor. Ford Trucks’ın uluslararası büyüme planlarına pandemiye rağmen, kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına açılışlar ile önemli adımlar attıklarını belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan şunları söyledi:

“Ağır ticari endüstrisi, 2021’e büyüme ivmesiyle başladı, önümüzdeki dönem bu büyümenin devam edeceğini öngörmekteyiz. Bu rüzgarı da arkamıza alarak, Batı Avrupa’nın tamamına yayılma hedefimize hız kesmeden devam ediyoruz.Geçtiğimiz aylarda Belçika’daki ilk distribütörümüzü atayarak büyümemizi sürdürdük, şimdi de hız kesmeden Lüksemburg’daki bayi yapılanmamızı tamamlıyoruz. Sırada Almanya, Fransa ve Hollanda var”